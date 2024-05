Premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a declarat, luni, că Gabriela Firea, candidatul social democraţilor pentru fotoliul de primar al Capitalei, este o femeie care ştie să se bată pentru bucureşteni şi care are capacitatea să stea la masă cu toţi primarii de sector, potrivit agepres.ro.

“Eu o văd pe doamna Firea foarte calculată, foarte detaşată, foarte sinceră, foarte aplicată cu fiecare candidat şi cu fiecare primar. Am văzut-o şi cu Băluţă, şi cu Robert Negoiţă. (…) Noi vorbim de un întreg, noi vorbim de un manager administrativ la tot Bucureştiul, un om care să aibă capacitatea nu să se încuie în birou, nu să aibă o teamă de a se vedea cu oamenii. Eu îmi doresc pe Gabriela Firea primar general că are capacitatea să stea cu toţi primarii de sector la masă. Gabriela Firea e o femeie care ştie să se bată pentru bucureşteni, e o femeie determinată. Primarii de sector nu s-au văzut în patru ani toţi şase plus primarul general să aibă un plan pentru Bucureşti”, a afirmat Ciolacu, la Realitatea Plus.

El a adăugat că actualul primar al Capitalei, Nicuşor Dan, este un om inteligent, dar “indolent”.

“Este un om inteligent domnul primar general, dar de fapt el pe fond fiind un indolent, el neavând vocaţie. Trebuie să ai o vocaţie să faci administraţie”, a mai spus premierul Ciolacu.

Ciolacu: Gabriela Firea va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei cu sau fără Piedone în cursa electorală

Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins, miercuri, că preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, va câştiga alegerile pentru Primăria Capitalei, indiferent dacă Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorală, potrivit agerpres.ro.

El a precizat, într-o emisiune la România TV, că Firea are 90% din voturile electoratului PSD.

“Gabriela Firea va câştiga, din punctul meu de vedere, şi cu Piedone, şi fără Piedone. (…) E perseverentă, va veni cu proiecte, va fi susţinută de primarii în funcţie. Gabriela Firea întruneşte 90% din voturile Partidului Social Democrat. (În Bucureşti, PSD – n.r.) avea înainte de a intra în campanie 34%”, a spus Ciolacu.

Liderul PSD a subliniat că nu i-a cerut lui Cristian Popescu Piedone să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, ci să se întâlnească cu alţi primari de sector şi cu Gabriela Firea, pentru a alcătui “un program real” pentru Bucureşti.

El s-a arătat nemulţumit de faptul că, în acest moment, nimeni nu mai vorbeşte de “incapacitatea administrativă” a lui Clotilde Armand sau de “incapacitatea” primarului general, Nicuşor Dan, de a discuta cu Guvernul sau cu ceilalţi primari de sector.

