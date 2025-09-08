Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă că „demontează minciuna că a cheltuit „discreţionar” şi în scop electoral zeci de miliarde de lei din Fondul de Rezervă al Guvernului”.

Ciolacu explică că cel mai mare procent din aceste sume a fost destinat susținerii investițiilor, majoritatea fiind din fonduri europene.

„Fondul de Rezervă al Guvernului nu a stat în „pixul premierului”, ci a fost administrat direct de Ministerul Finanţelor, care a şi avizat, de altfel, fiecare Hotărâre de Guvern”, a precizat Ciolacu.

În 2024, ministrul Finanțelor a preferat alocarea banilor din Fondul de Rezervă în locul rectificării bugetare, pentru a avea un control mai bun al fondurilor.

Austeritatea actuală, forțată și haotică

„Nu vreau săse spun că reformele înseamnă concedieri colective, dar, din păcate, asistăm la o politică de austeritate forțată, haotică, anti-consum, anti-investiții și anti-dezvoltare”, a adăugat Ciolacu.

„Adevărul este că acești bani n-au fost luați acasă de Ciolacu sau de vreun alt ministru, ci au ajuns cu precădere la mii de firme care au executat lucrări pe șantierele țării. De aceste investiții vor beneficia în perioada următoare milioane de români, de la elevi și profesori la medici și asistenți, transportatori rutieri și fermieri”, a explicat deputatul PSD.

Declarație finală despre adevăr și responsabilitate

