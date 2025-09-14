Mandorlini, sub presiune la CFR! Criticat dur după doar patru meciuri

Marius Baciu: „Nu văd să aibă un proiect de lungă durată”.

CFR Cluj a remizat cu Metaloglobus, scor 1-1, într-un meci disputat în etapa a 9-a din Superliga, iar prestația formației din Gruia a stârnit numeroase critici. Printre vocile vehemente s-a numărat și Marius Baciu, fostul căpitan al Stelei, care a pus sub semnul întrebării deciziile tactice ale antrenorului Andrea Mandorlini.

Partida a început cu un șoc pentru clujeni. Metaloglobus a deschis scorul în minutul 4, din penalty, dar alb-vișiniii au egalat în minutul 37, tot de la punctul cu var, prin Korenica. Scorul nu s-a mai schimbat până la final, în ciuda ocaziilor avute de ambele echipe.

Marius Baciu: „Mi s-a părut că trage de timp”

Baciu a criticat dur modul în care Mandorlini a gestionat schimbările, în special introducerea lui Ciprian Deac abia în minutul 90+4: „Fiecare antrenor are niște strategii, clar, dar și pe mine m-a uimit și m-a surprins. Totuși, dacă vrei să bagi un jucător pe final de joc, bagi un copil, să îi mai dai un minut, nu îl bagi pe Deac. Pe Deac trebuie să îl bagi să îți vină cu o execuție, să facă ceva în ultimele 15 minute. Problema e că nu ai schimbat nimic până în minutul 81. Cum a procedat, mie mi s-a părut că trage de timp”, a declarat Baciu la Prima Sport.

De asemenea, fostul internațional a pus la îndoială întreaga strategie a conducerii clujene: „Pare că l-au adus pe Mandorlini ca să caute altceva. Nu văd să aibă un proiect de durată cu ceea ce e acum”, a adăugat Baciu, conform orangesport.ro.

Mandorlini, explicații după meci

La rândul său, Andrea Mandorlini a încercat să tempereze criticile, considerând rezultatul drept unul care ține de imprevizibilitatea fotbalului: „Nu e ca și cum, dacă nu bați sau pierzi, înseamnă că nu a funcționat ceva. Am avut situații de a câștiga acest joc, am avut șansa să intrăm în avantaj. În două faze am ajuns cu întârziere la centrări. Am făcut câteva schimbări, dar ne-a lipsit ceva la finalizare astăzi. Cred că putem face mai bine de atât. Se pare că, de fiecare dată când pierzi, e o tragedie. Însă trebuie să fim mai echilibrați, să muncim mai mult și să ne gândim deja la următoarele meciuri. Cred că dacă reușeam să marcăm și să intrăm în avantaj în acel moment, am mai fi marcat și alte goluri. Dar, câteodată, așa este fotbalul, ciudat”, a spus italianul la Prima Sport.

Rezultatele din actualul sezon confirmă startul dificil al CFR-ului sub comanda lui Mandorlini: înfrângere cu Oțelul (1-4), remize cu FCSB (2-2) și Metaloglobus (1-1), plus eliminarea din cupele europene, după dubla cu suedezii de la Hacken (2-7 la general).

În urma acestui rezultat, CFR Cluj se află pe locul 12 în clasament, cu doar 7 puncte după 8 etape, iar presiunea asupra antrenorului italian devine tot mai mare.

