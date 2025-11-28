5.7 C
Managerii din comerț și servicii anticipează scumpiri semnificative în următoarele trei luni

Managerii din comerț și servicii anticipează scumpiri semnificative în următoarele trei luni

Economie internăȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), managerii din comerțul cu amănuntul și din sectorul serviciilor se așteaptă la o relativă stabilitate a activității economice, dar și la o creștere accentuată a prețurilor în următoarele trei luni.

În industria prelucrătoare, managerii estimează o scădere moderată a producției (sold conjunctural -6,6%) și a numărului de angajați (-7,5%). Prețurile produselor industriale sunt așteptate să urce semnificativ (+22,9%).

În sectorul construcții, volumul producției va fi în scădere (-22,3%), iar numărul de salariați va diminua (-12,3%). Prețurile lucrărilor de construcții vor crește puternic (+33,1%).

14,1% dintre managerii din construcții și 10,4% din industria prelucrătoare anticipează o reducere a personalului în această perioadă.

Comerțul cu amănuntul și serviciile: stabilitate, dar scumpiri importante

În comerțul cu amănuntul, se așteaptă relativă stabilitate a cifrei de afaceri (-2,5%), o ușoară creștere a numărului de salariați (+10,1%) și o creștere semnificativă a prețurilor (+44,3%).

Pentru sectorul serviciilor, volumul cifrei de afaceri va rămâne aproape neschimbat (-2,4%), iar numărul angajaților va fi aproape constant (-3,4%), însă prețurile de vânzare sau de facturare vor crește cu un sold conjunctural de +17%.

Datele INS arată că, în următoarele trei luni, majorările de prețuri vor fi prezente în toate sectoarele, chiar dacă activitatea economică și numărul de angajați rămân relativ stabile în comerț și servicii.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Pe aceeași temă

