Manager de spital prins cu „mâța-n sac”: zeci de mii de euro și sute de mii de lei găsiți acasă după reținerea pentru mită

Managerul Spitalului din Caransebeș a fost reținut de procurorii anticorupție din Timișoara, după ce ar fi primit o mită de 250.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost oferiți de administratorul unei firme căreia managerul i-ar fi atribuit preferențial un contract pentru reparații la etajul șase al spitalului, prin achiziție directă, notează știrileprotv.ro.
Perchezițiile efectuate la locuința chirurgului au scos la iveală sume impresionante: aproape 30.000 de euro și 100.000 de lei, ascunse în diferite locații din casă.
Autoritățile au precizat că și alte persoane sunt vizate penal în acest caz, iar ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile fraudei și implicarea fiecăruia.
