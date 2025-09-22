Măldărășanu, victorie de orgoliu în Giulești! Hermannstadt a întors Rapidul și a luat toate punctele

Tehnicianul sibienilor a explicat cum au reușit elevii săi să câștige după ce au fost conduși.

Hermannstadt a produs surpriza etapei în Superliga, câștigând cu 2-1 pe terenul Rapidului. Echipa lui Marius Măldărășanu a fost condusă după golul marcat de Alex Dobre, însă sibienii au revenit spectaculos pe final prin reușitele lui Sergiu Buș și Aurelian Chițu.

Fost jucător al giuleștenilor, Măldărășanu (50 de ani) a avut parte de o seară cu emoții puternice. A fost primit cu aplauze, dar la final a părăsit arena în huiduielile fanilor Rapidului, supărați de rezultat.

„Am spus că șansa se va întoarce, dar doar dacă jucăm”

Tehnicianul a subliniat că Hermannstadt a meritat victoria mai ales datorită jocului din prima repriză:

„În ultimele minute cred că aveam pulsul foarte ridicat. A fost un meci nebun, dar cred că meritam aceste 3 puncte datorită atitudinii și jocului din prima repriză. Multe ocazii, am stat foarte bine în teren, nu le-am dat posibilitatea să ajungă și să aibă situații în careul nostru. Am ratat chiar cu seninătate câteva mingi clare.”

În partea secundă, Rapid a trecut la conducere, însă Hermannstadt a găsit resursele pentru a reveni:

„În a doua repriză am vorbit să ținem puțin mingea departe, pentru că știam că vor începe tare, dar a apărut acea situație și am luat gol. Dar băieții au crezut până la capăt. Am spus că la un moment dat șansa se va întoarce, dar doar dacă jucăm. Și iată că pe fondul unei dominări a Rapidului, ca posesie, până la urmă am reușit să marcăm și să câștigăm meciul acesta. Trei puncte mari, care ne pot da un imbold de acum încolo.”

Întrebat despre schimbările inspirate, ambii marcatori fiind introduși de pe bancă, Măldărășanu a explicat:

„Și Marko [Gjorgjievski] a fost foarte bine din toate punctele de vedere, Cristi [Neguț] a făcut un efort foarte mare, pune presiune pe adversari și pe faza defensivă, este foarte periculos pe atac. La un moment dat am schimbat puțin și am jucat cu Cristi în spatele celor doi atacanți, dar era greu să acoperim lățimea terenului și am fost nevoit să revenim la jocul cu doi interi. E normal, asta-mi doresc de la atacanți. Am spus că o să încerc să-i rotesc, pentru că toți se pregătesc bine, merită șanse.”

Despre golgheterul Sergiu Buș, antrenorul a adăugat:

„La Sergiu mă bucur că nu mai ezită, pentru că are momentele lui în care caută duelul, lupta, contactul, și ezită să stea la poartă. Acum a făcut preluarea, a dat la poartă și a ieșit gol. Plus Chițu… la un antrenor e vorba despre inspirație, dar era clar că voi face aceste schimbări pe parcursul jocului.”

