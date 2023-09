Maia Sandu, la New York, în doar trei ore, a purtat discuții cu doi șefi de stat și un prim-ministru

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aflată în acest moment la New York, a purtat discuții, într-un interval de timp de numai trei ore, cu trei oficiali străini de rang înalt.

Cei trei interlocutori ai Maiei Sandu au fost premierul Suediei, președintele Elveției și președinta Slovaciei.

“Am avut o discuție foarte bună cu Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, în cadrul celei de-a 78-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la New York. Am vorbit despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, reformele pe care le întreprindem, și despre extinderea UE, pe care o considerăm o investiție în pacea și securitatea pe continentul european”, a anunțat Maia Sandu într-un prim mesaj postat pe internet.

După două ore, președinta Maia Sandu a postat un nou mesaj:

“La New York, am avut o întrevedere cu Președintele Confederației Elvețiene, Alain Berset, cu care am discutat despre cooperarea moldo-elvețiană și despre rolul tot mai mare pe care-l are Republica Moldova în familia țărilor europene”

O oră mai târziu, Maia Sandu a relatat și despre cea de a treia întâlnire bilaterală:

“În marja celei de-a 78-a Adunări Generale a ONU, am avut o conversație cu Președinta Slovaciei, Zuzana Čaputova, în care ne-am axat pe prioritățile și provocările comune, pe reformele pe care le realizăm și extinderea Uniunii Europene”

După cum se știe, la reuniunea ONU de la New York se află și președintele României, Klaus Iohannis. Despre președintele României se știe că a avut, în ziua de 19 septembrie, o discuție cu președintele Republicii Kazahstan, Kasîm-Jomart Tokaev.

Tot în data de 19 septembrie 2023 s-a desfășurat și sesiunea Adunării Generale a ONU. În seara de 19 septembrie, șefii tuturor delegațiilor străine vor participa la recepția oferită de președintele SUA, Joe Biden. Recepția este organizată la Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!