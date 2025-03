Președintele Republicii Molodova, Maia Sandu, a făcut o declarație în premieră sâmbătă, când l-a primit pe președintele interimar al României, Ilie Bolojan, aflat la Chișinău, într-o vizită oficială. Aceasta a mulțumit României pentru tot spijinul acordat în decursul timpului, spunând că „ suntem parte a aceeași istorii, a aceleiași culturi, că suntem același neam.”

„Astăzi este o zi specială, pe 1 martie sărbătorim mărțisorul. O tradiție frumoasă care ne reamintește că suntem parte a aceeași istorii, a aceleiași culturi, că suntem același neam. Ne face o deosebită plăcere să vă avem astăzi la Chișinău, domnule președinte Bolojan. Vizata dumneavoastră în această zi de sărbătoare este o dovadă că relația dintre R. Moldova și România nu este doar un parteneriat politic sau strategic, este o relație de suflet, bazată pe valori, pe limbă și istorie comună, pe ajutor reciproc. România este cel mai important partener al R. Moldova. Cel mai bun prieten, cel mai puternic avocat, umărul pe care ne sprijinim la greu și pe care mergem înainte. De-a lungul anilor, România ne-a fost mereu alături. Cu sprijin concret, cu o voce clară și fermă în susținerea parcursului nostru european. Împreună am construit drumuri, am renovat școli și grădinițe, am conectat rețele de energie și am investit în satele noastre. România este un stat de încredere în eforturile noastre de a deveni un stat modern, european. Dincolo de proiectele comune, ne leagă o viziune pentru viitor, ne leaga dorința de a trăi în pace, în libertate, în democrație. ”, a declarat Maia Sandu în cadrul conferinței.

Bolojan, care efectuează o vizită oficială în Republica Moldova, a avut o întrevedere tete-a-tete cu liderul de la Chişinău, iar apoi au susţinut împreună o conferinţă de presă.

Ulterior, Ilie Bolojan se va întâlni şi cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, dar şi cu prim-ministrul Dorin Recean.

De asemenea, în programul vizitei este prevăzut ca preşedintele interimar al României să depună o coroană de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din centrul capitalei moldovene.

Declarațiile Maiei Sandu vin în contextul foarte tensionat al întâlnirii dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump de la Casa Albă.

