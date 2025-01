Maia Morgenstern, „interzisă” la Teatrul Evreiesc? „Ce cauți tu aici?”

Actrița Maia Morgenstern a împărtășit recent, printr-o postare pe Facebook, o experiență tulburătoare trăită la Teatrul Evreiesc de Stat (TES), unde activează de 45 de ani.

Maia Morgenstern, revoltată

Maia Morgenstern a relatat că i-a fost contestat dreptul de a intra în clădire și de a-și desfășura activitatea ca actriță, fiind întrebată direct „Ce cauți tu aici? Cu ce drept?” de o persoană a cărei identitate a decis să o păstreze anonimă.

Maia a mărturisit că a ales să nu răspundă provocării și să evite escaladarea conflictului, dar a subliniat că astfel de incidente îi provoacă o profundă dezamăgire și revoltă.

În postare, actrița a menționat că se simte supusă unor atacuri repetate, calomnioase și defăimătoare, și că această situație este cu atât mai greu de suportat cu cât copiii săi au fost, de asemenea, marginalizați de TES.

CITEȘTE ȘI – Pamela Anderson, probleme cu Tommy Lee. Comunicarea dintre ei s-a deteriorat

„Astăzi, când am ajuns în teatru, la muncă, la repetiţie mi-a fost contestat dreptul de a intra. De a mă afla în incinta Teatrului, Teatrul Evreiesc de Stat, unde muncesc de 45 de ani. Se pune sub semnul întrebării dreptul meu a munci în teatru, ca actriţă. ‘Ce cauţi tu aici? De ce eşti tu astăzi aici? Cu ce drept?’, am fost întrebată.

Am preferat să mă strecor pe lângă pereţi. Să nu răspund. Să nu dezvolt un conflict. Să nu răspund la agresivitate. Dar mi-a stat mintea în loc. Am tăcut. Am greşit. De multă vreme sunt supusă unor atacuri imunde, mizerabile. Nedemne. Calomnioase. Defăimare. Am încercat să nu pun la suflet. Să mă fac că nu observ. Te pui cu toţi… treci, dragă, mai departe! Mă sfătuiau mulţi”, a scris Maia, pe pagina ei de Facebook.

Acest incident a adus-o în punctul de a-și pune întrebări serioase despre cum a ales să gestioneze aceste nedreptăți, simțind că a greșit când a preferat să ignore astfel de atacuri în trecut.

Postarea sa a generat reacții numeroase în lumea artistică, colegii săi exprimându-și solidaritatea și sprijinul. Într-o a doua intervenție publică, Maia Morgenstern a explicat de ce a ales să nu dezvăluie identitatea persoanei care a provocat incidentul.

Ea a afirmat că un astfel de gest ar transforma agresorul într-o victimă și i-ar conferi o notorietate nedorită. Actrița a făcut apel la valorile și principiile care îi ghidează viața, asemănându-se cu Ulise din mitologia greacă, hotărâtă să nu cedeze „cântecului de sirenă” al momentului și să rămână fidelă propriei etici.

Acest episod vine la scurt timp după ce Maia Morgenstern și-a dat demisia din funcția de director al Teatrului Evreiesc de Stat în noiembrie 2024, dar continuă să fie una dintre cele mai respectate personalități ale teatrului românesc. I

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!