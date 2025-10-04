Patru turiști polonezi au rămas blocați în zona montană Plaiul Muierii, la limita județelor Hunedoara, Vâlcea și Alba, la o altitudine de aproximativ 1.900–2.000 de metri.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara a anunțat:

„Un apel 112, ora 00.10, anunța faptul că 4 cetățeni polonezi au rămas blocați într-un gol alpin. În urma apelului, a fost activată echipa de intervenție montană din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Lupeni.”

Echipajele de salvare au beneficiat de coordonatele GPS transmise de unul dintre turiști, iar Inspectoratul de Jandarmi Vâlcea a trimis, de asemenea, un echipaj în zona indicată.

Intervenție montană de cinci ore

După aproximativ două ore de urcare, jandarmii montani din Hunedoara și Vâlcea, împreună cu echipa Salvamont Parâng, au ajuns la turiști.

Aceștia nu necesitau îngrijiri medicale.

Salvatorii au început apoi deplasarea în siguranță spre Petroșani, iar misiunea s-a încheiat cu succes în jurul orei 05.00, după cinci ore de intervenție.

