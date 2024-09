Mai mulți militari americani au fost implicați într-o bătaie în vestul Turciei. Ei se aflau pe stradă în momentul în care au fost atacați de un grup de tineri naționaliști turci. În sprijinul militarilor agresați au sărit câțiva colegi, potrivit Reuters.

Mai mulți tineri turci, membri ai unui grup naționalist, au agresat fizic, luni, doi militari americani în vestul Turciei, au anunțat Ambasada SUA și biroul guvernatorului local, potrivit Reuters.

Membrii Uniunii Tineretului din Turcia (TGB), o ramură de tineret a Partidului naționalist de opoziție Vatan, au „atacat fizic” doi militari americani îmbrăcați în civil în districtul Konak.

Cei 15 atacatori au fost reținuți

Cinci militari americani au sărit în sprijinul colegilor lor înainte ca poliția să intervină. Toți cei 15 atacatori au fost reținuți și a fost declanșată o anchetă.

„Militarii americani care au sângele soldaților noștri și a miilor de palestinieni pe mâinile lor nu pot murdări țara noastră. De fiecare dată când pășiți pe aceste meleaguri, vă vom primi așa cum meritați”, a transmis TGB.

Militarii americani sunt în siguranță, a precizat Ambasada SUA în Turcia.

Americanii din Turcia vin în România. Avioanele vor folosi baza de la Kogălniceanu

Americanii din Turcia vin în România, dacă președintele Statelor Unite, Joe Biden, va aproba această propunere.

Avioanele militare ale Statelor Unite care acum folosesc teritoriul Turciei ar putea fi mutate, pentru viitoarele lor operațiuni, pe aerodromul Mihail Kogălniceanu din România.

Pentru Statele Unite, poziția strategică a României este mai bună decât a Turciei, ceea ce ar favoriza deplasări de trupe din Turcia în România. Această idee este lansată într-un articol apărut în publicația „Washington Examiner”. Articolul se intitulează “The one foreign base Biden should abandon” (“Singura bază din străinătate pe care Biden ar trebui s-o abandoneze”).

