Ministerul Afacerilor Interne a anunțat luni disponibilitatea aplicației RoCEIReader, destinată citirii datelor de domiciliu din noua carte electronică de identitate (CEI).

Potrivit instituției, aplicația destinată citirii datelor de domiciliu din noua carte electronică de identitate este gratuită și poate fi descărcată din Google Play, urmând să fie disponibilă în scurt timp și în App Store.

MAI subliniază că aplicația este „sigură” și permite citirea rapidă a informațiilor stocate în cipul CEI, inclusiv a adresei de domiciliu.

Funcționalitate și securitate

„Autorităţile publice şi instituţiile private pot utiliza aplicaţia pentru verificarea rapidă şi sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocraţia şi reducând timpul de procesare a solicitărilor. RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecţia deplină a datelor personale”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Simplificarea procedurilor pentru cetățeni

Până la lansarea acestei aplicații, persoanele care dețineau noul tip de buletin erau nevoite să facă dovada adresei printr-un certificat de atestare a domiciliului, obținut online de pe platforma https://hub.mai.gov.ro.

Noua soluție digitală elimină acest pas, oferind o variantă mai rapidă și mai eficientă pentru verificarea datelor.

