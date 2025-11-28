5.7 C
AcasăSocialMAI avertizează: Nu folosiți drone în minivacanța de 1 Decembrie

MAI avertizează: Nu folosiți drone în minivacanța de 1 Decembrie

SocialȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
Narcis Rosioru

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) recomandă cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicate Zilei Naționale.

Potrivit MAI, excepție fac doar cei care dețin autorizațiile necesare pentru a folosi dronele la diverse evenimente organziate în minivacața de 1 Decembrie, conform legislației în vigoare.

„Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale, cu excepţia cazurilor în care se deţin autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare. Înţelegem că mulţi dintre voi folosiţi dronele pentru filmări şi activităţi recreative, dar trebuie să ţinem cont că anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activităţi importante desfăşurate de autorităţi şi poate pune în pericol siguranţa persoanelor”, precizează MAI într-o postare pe Facebook.

Protejarea spațiului aerian și prevenirea incidentelor

Reprezentanții MAI subliniază că restricțiile sunt menite să protejeze spațiul aerian și să permită desfășurarea intervențiilor și activităților oficiale fără interferențe.

Utilizarea neautorizată a dronelor poate genera sancțiuni sau consecințe neplăcute pentru operatori și poate pune în pericol siguranța persoanelor din zonele afectate.

