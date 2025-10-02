Aproape 50 de percheziții au avut loc, joi dimineață, în Capitală și în județele Giurgiu și Ilfov. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat acuzat de proxenetism, trafic de persoane, spălare de bani și acces ilegal la sisteme informatice.

Potrivit IGPR, rețeaua era formată din peste 30 de membri, împărțiți în trei structuri, care ar fi exploatat femei – concubine, soții, persoane din anturaj sau victime ale traficului de persoane – în mai multe state europene, precum și în Emiratele Arabe Unite.

Femeile erau transportate din România, pe cale terestră sau aeriană, către țări precum Marea Britanie, Germania, Suedia, Danemarca și Norvegia, unde gruparea le-ar fi închiriat apartamente, publicat anunțuri online și organizat deplasările către clienți.

Veniturile, estimate la 3,5 milioane de euro, ar fi fost investite în mașini de lux, imobile pe numele rudelor și firme comerciale.

„Din analiza materialului probator a rezultat că cei în cauză ar fi finanţat intervenţii estetice pentru tinerele implicate în activităţi de prostituţie, în scopul maximizării câştigurilor obţinute din exploatarea lor”, arată IGPR.

Un polițist, implicat în activitatea grupării

Conform anchetatorilor, una dintre structurile rețelei ar fi beneficiat, o perioadă, de sprijinul unui polițist.

Acesta ar fi colectat bani proveniți din exploatarea femeilor trimise în state nordice și ar fi accesat ilegal bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, furnizând informații menite să protejeze activitățile infracționale.

Peste 30 de persoane, aduse la audieri

Polițiștii DIICOT și ofițerii de combatere a criminalității organizate pun în executare peste 30 de mandate de aducere. Audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție și al brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Ploiești, Giurgiu și Ilfov.

Poliția Română a transmis că „se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale”, reafirmând angajamentul pentru respectarea legii și a principiilor de integritate și profesionalism.

