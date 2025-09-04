De către

Autoritățile portugheze au confirmat că nu există români printre victimele deraierii deraierii funicularului Gloria din Lisabona, a transmis joi după-amiază Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București.

Potrivit reprezentanților MAE, autoritățile portugheze au finalizat verificările și au confirmat oficial că nu sunt cetățeni români printre victime.

Deraierea funicularului Gloria s-a soldat miercuri cu 17 morți și 21 de răniți.

Portugalia a declarat joi zi de doliu național.

Cel puțin 15 persoane au murit și alte aproximativ 20 au fost rănite după ce faimosul funicular Gloria din Lisabona s-a prăbușit, au anunțat serviciile naționale de urgență citate de Sky News.

Nouă dintre răniți sunt în stare gravă, conform informațiilor transmise de CNN Portugalia.

Imaginările de la fața locului arată vehiculul galben cu alb practic distrus, cu pereții laterali și plafonul transformate în fiare contorsionate, în timp ce salvatorii scot oameni din epavă.

Nu este imediat clar ce a cauzat accidentul, care a avut loc în jurul orei locale 18:00 (ora 20 în România).

Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a transmis condoleanțe familiilor afectate de tragedie.

