Maddison va rata cea mai mare parte a sezonului pentru Spurs din cauza unei accidentări la genunchi

Mijlocașul lui Tottenham, James Maddison, este așteptat să rateze cea mai mare parte a viitorului sezon din Premier League după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior (LIA), notează AFP.

Maddison s-a accidentat

Internaționalul englez, care a lipsit și de la finalul sezonului 2024/25 din cauza unei accidentări la genunchi, revenise pe teren în meciurile de pregătire sub comanda noului antrenor, Thomas Frank. Totuși, duminică, în timpul unui amical cu Newcastle disputat în Coreea de Sud și încheiat 1-1, Maddison s-a prăbușit pe teren acuzând dureri intense, fără să fi fost contactat de un adversar. A părăsit terenul pe targă în finalul partidei.

Temerile celor de la Tottenham s-au confirmat: jucătorul va fi supus unei intervenții chirurgicale.

„Putem confirma că James Maddison va suferi o intervenție chirurgicală pentru o ruptură a ligamentului încrucișat anterior (LIA) la genunchiul drept,” a transmis clubul într-un comunicat oficial.

„Mijlocașul în vârstă de 28 de ani a suferit accidentarea în timpul amicalului nostru cu Newcastle United, disputat duminică la Seul. Operația va avea loc în zilele următoare, iar după aceea, James va începe procesul de recuperare alături de echipa noastră medicală”, se mai arată în comunicat.

CITEȘTE ȘI – Real Madrid, pregătit să îl vândă pe Rodrygo: Xabi Alonso nu este pe deplin mulțumit de brazilian

Vestea reprezintă un recul serios și în ceea ce privește șansele lui Maddison de a reveni în echipa națională a Angliei și de a prinde lotul pentru Cupa Mondială de anul viitor, sub conducerea selecționerului Thomas Tuchel.

Tottenham, câștigătoarea Europa League din sezonul trecut, urmează să joace împotriva campioanei Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain, în Supercupa Europei, pe 13 august în Italia. Trei zile mai târziu, Spurs își vor începe campania din Premier League împotriva lui Burnley.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.