Sportiva de 32 de ani a devenit campioană mondială după locul 2 obținut în finala de la Ledro Sky Trentino.

Performanță uriașă pentru atletismul românesc! Mădălina Florea, în vârstă de 32 de ani, a câștigat Golden Trail World Series 2025, cel mai important circuit mondial de alergare montană. Românca a încheiat pe locul al doilea cursa finală, Ledro Sky Trentino, desfășurată sâmbătă în Italia, rezultat care i-a asigurat trofeul la general.

Etapa de la lacul Ledro a fost dominată în prima parte de Mădălina Florea, care a pornit excelent și a condus plutonul de elită al competiției pe o mare parte din traseu. Pe urcarea spre Cima Pari, cel mai înalt punct al cursei, sportiva din România era lider, dar în ultimii metri ai ascensiunii a fost depășită de americanca Lauren Gregory (26 de ani), cea care avea să se impună la final.

Pe coborârea tehnică de pe vârful Cima Pari, Gregory s-a desprins decisiv, obținând a doua sa victorie a sezonului. Totuși, locul secund al Mădălinei Florea i-a fost suficient pentru a cuceri marele trofeu al ediției 2025, potrivit site-ului oficial al competiției.

„Când un vis devine realitate…” – reacția emoționantă a Mădălinei Florea

La final, sportiva româncă și-a exprimat bucuria într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare:

„Când un vis devine realitate… Nu am cuvinte să explic ce simt acum. Poate peste câteva zile voi găsi cuvintele potrivite, dar acum vreau doar să fiu prezentă, să mă bucur, să apreciez și să fiu profund recunoscătoare pentru acest moment”, a scris Mădălina Florea pe Facebook.

Rezultatul o plasează pe Florea în fruntea clasamentului general al Golden Trail World Series 2025, cu un total de 958 de puncte, în fața spaniolei Sara Alonso (913) și a americancei Lauren Gregory (878).

Clasamentul general Golden Trail World Series 2025:

Mădălina Florea (România – Scott Running) – 958 p Sara Alonso (Spania – Asics) – 913 p Lauren Gregory (SUA – Nike ACG) – 878 p Malen Osa (Spania – Salomon) – 849 p Joyce Njeru (Kenya – Nnormal) – 836 p Rosa Lara Feliu (Spania – Compressport) – 753 p Marie Nivet (Franța – Nike ACG) – 710 p Anna Gibson (SUA – Brooks) – 709 p Alice Gaggi (Italia – Brooks) – 669 p Courtney Coppinger (SUA – Brooks) – 660 p

Un palmares impresionant pentru una dintre cele mai valoroase atlete românce

Mădălina Florea este una dintre cele mai constante sportive din alergarea montană europeană. Originară din România, atleta și-a început cariera în probele de pistă, iar în 2012 a ocupat locul 6 la 5000 m la Campionatele Europene U20 de la Barcelona. Un an mai târziu, a terminat pe locul 4 la Campionatele Europene de Tineret din Tampere, iar în 2016 a fost a șaptea la semimaratonul de la Europenele din Amsterdam.

După o accidentare serioasă la tendonul lui Ahile, Florea a revenit spectaculos, câștigând Semimaratonul Bucureștiului în 2019, moment care a marcat un nou început al carierei sale.

De-a lungul anilor, sportiva a adunat șase medalii internaționale la campionatele europene și mondiale de alergare montană:

Argint – Campionatele Europene de Alergare Montană El Paso 2022 (echipe)

– Campionatele Europene de Alergare Montană El Paso 2022 (echipe) Bronz – Campionatele Europene de Cros Chia 2016 (echipe)

– Campionatele Europene de Cros Chia 2016 (echipe) Bronz – Campionatele Mondiale de Alergare Montană Villa La Angostura 2019 (echipe)

– Campionatele Mondiale de Alergare Montană Villa La Angostura 2019 (echipe) Bronz – Campionatele Europene de Alergare Montană Annecy 2024 (vertical)

– Campionatele Europene de Alergare Montană Annecy 2024 (vertical) Bronz – Campionatele Europene Annecy 2024 (up&down)

– Campionatele Europene Annecy 2024 (up&down) Bronz – Campionatele Europene Annecy 2024 (echipe)

Triumful de la Golden Trail World Series 2025 confirmă ascensiunea Mădălinei Florea în elita mondială a alergării montane și marchează una dintre cele mai importante performanțe internaționale din istoria atletismului românesc.

