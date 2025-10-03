Liderii Franței și Germaniei au tras un semnal de alarmă privind pericolele la adresa democrației, atât din interiorul propriilor țări, cât și din partea puterilor străine ostile, cu ocazia marcării a 35 de ani de la reunificarea Germaniei, vineri, notează AFP.

Macron și Merz trag un semnal de alarmă asupra democrației europene

Președintele francez Emmanuel Macron a fost invitat să participe la o ceremonie aniversară în orașul Saarbrücken, din sud-vestul Germaniei, unde a vorbit despre amenințarea „degenerării democrațiilor noastre” într-un discurs amplu și cuprinzător.

La același eveniment, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că „se formează noi alianțe ale autocrațiilor împotriva noastră” și că „modul nostru de viață liberal este atacat, atât din exterior, cât și din interior”. El a subliniat că țările europene „trebuie să reînvețe să se apere”, prin „descurajarea adversarilor de la agresiuni suplimentare”.

Germania este al doilea cel mai mare furnizor de ajutor pentru Ucraina de la invazia pe scară largă a Rusiei începută în februarie 2022 și este în alertă maximă pentru sabotaje și alte acte de „război hibrid” direcționate din Moscova. Merz și-a propus ca guvernul său să construiască „cea mai puternică armată convențională din Europa”, ca răspuns la amenințarea Rusiei, dar și din cauza îngrijorărilor legate de angajamentele de securitate ale SUA în Europa.

Macron a accentuat, de asemenea, importanța ca Europa să devină „pentru prima dată o putere militară” și să evite soarta de „vasal fericit sau nefericit, în funcție de alegerile celor pe care ne bazăm”. În plus, a criticat giganții rețelelor sociale „controlați fie de mari antreprenori americani, fie de companii chineze”, acuzându-i că permit „apariția unui spațiu public democratic unde oamenii sunt mascați, anonimi și regula este să insulți pe ceilalți pentru a fi popular”.

Șeful statului francez a făcut apel la europeni să inițieze o „renaștere” pentru a „reconstrui o democrație a secolului XXI”, avertizând că altfel Europa riscă să devină „un continent, ca multe altele, de teoreticieni ai conspirației, extreme, zgomot și furie”.

Atât Franța, cât și Germania au înregistrat în ultimii ani o creștere a popularității partidelor politice de extremă dreapta și extremă stângă, în detrimentul blocurilor centriste care dominau anterior.

