„Mă așteptam la căderea FCSB-ului”! Budescu explică de ce campioana și CFR au început slab sezonul

Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor crede că ambele echipe vor reveni și vor prinde play-off-ul.

Startul de sezon din Superligă a adus mari surprize: după 9 etape, FCSB și CFR Cluj au câte o singură victorie și se află abia pe locurile 11 și 12, cu doar 7 puncte. În schimb, formații precum Unirea Slobozia sau nou-promovata FC Argeș au acumulat mai multe puncte decât campioana și vicecampioana la un loc.

Constantin Budescu, actual jucător la CS Tunari, nu este însă surprins de forma slabă a celor două echipe și spune că știa că urmează o perioadă dificilă.

„Au jucat aproape 100 de meciuri”

Budescu a explicat: „Surprinzător, dar cred că toată lumea se aștepta la această cădere, după doi ani în care au jucat aproape 100 de meciuri și au avut vacanțe scurte. Cred că s-a simțit acest lucru, dar probabil o să-și revină. Ambele cred că vor prinde play-off-ul, vom vedea.”

Fostul mijlocaș al FCSB a adăugat: „Cei de la FCSB au meciuri grele, dar e bine pentru ei că au mers mai departe în Europa, sunt un pic mai liniștiți. Dacă vor veni și rezultatele în campionat și vor obține câteva puncte în cupele europene, cred că lucrurile se vor așeza și vor reveni acolo unde au fost.”

Ajuns la 36 de ani, Budescu este cotat la 200.000 de euro de transfermarkt și evoluează în prezent la divizionara secundă CS Tunari. El a îmbrăcat tricoul FCSB în două rânduri. Prima dată, între 2017 și 2018, când Gigi Becali l-a adus de la Astra Giurgiu pentru 750.000 de euro, iar un an mai târziu l-a vândut la Al-Shabab, în Arabia Saudită, pentru 2,5 milioane de euro.

Cea mai bună perioadă a carierei rămâne însă cea de la Astra Giurgiu, unde a cucerit titlul în Superligă, Cupa României și Supercupa României, fiind cotat atunci la 4 milioane de euro.

