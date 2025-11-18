Fostul premier Ludovic Orban a făcut, marţi seară, o conferinţă de presă pentru a explica plecarea sa din funcţia de consilier de la Cotroceni, dar şi poziţia de acum încolo faţă de preşedintele Nicuşor Dan.

El a subliniat că decizia demiterii aparține exclusiv șefului statului, iar motivul invocat a fost o singură declarație critică pe care a făcut-o public, vizând folosirea abuzivă a imaginii președintelui Dan în campania electorală de către Cătălin Drulă. Deși spune că nu regretă declarația și nu are „nicio datorie” față de președinte, fostul consilier a anunțat că va continua să îl susțină și să îi ofere sfaturi, considerându-se obligat față de românii pe care i-a îndemnat să îl voteze.

„Nu am nicio datorie faţă de preşedintele României, mai degrabă preşedintele României are o datorie faţă de mine”, a punctat Orban.

Ludovic Orban nu regretă declarațiile făcute



„Astăzi am aflat că nu mai sunt în echipa dl preşedinte Nicuşor Dan”, a declarat Orban.

„Într-un fel, această decizie a preşedintelui, pentru că vreau să fac această precizare, despărţirea noastră vine din iniţiativa preşedintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuţie pe care am avut-o, ca să spun aşa, într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care am dat-o la emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru primăria Capitalei (de către Cătălin Drulă – n.red.)”, a relatat fostul premier.

„Aș vrea să spun că nu sunt de ieri de astăzi în colaborare cu președintele Nicușor Dan. Președintele mă cunoaște foarte bine și, chiar în discuția pe care am avut-o, i-am spus că această declarație pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii președintelui”, a precizat Orban.

„Nu regret această declaraţie”, a mai spus Orban, căruia i se pare „un fleac” cauza demiterii sale.

„Să folosești ca motiv de despărțire o astfel de declarație mi se pare cam puțin. (…) Sigur că m-aș fi bucurat să înțeleg poate alte motive care au stat la baza deciziei, pentru că, repet, mi se pare un fleac această declarație, care este o declarație care a fost făcută, încă o dată, reprezentând instituția prezidențială în apărarea imaginii președintelui Nicușor Dan”, a menţionat Orban.

Cum a ajuns la Cotroceni şi relaţia cu Nicuşor Dan

Orban a subliniat cum a ajuns la Cotroceni şi ce relaţie bună a avut cu preşedintele.

„Nu eu am cerut să intru în echipa preşedintelui Nicuşor Dan, ci a fost invitaţia lui de a face parte din echipa domniei sale. Nu am acceptat uşor, am cumpănit şi, până la urmă, am acceptat în speranţa că pot să fiu util funcţionării Administraţiei Prezidenţiale. Am acceptat și pentru că m-am simțit obligat să fac asta, ca urmare a susținerii pe care i-am acordat-o”, a precizat fostul consilier.

„Timp de o lună şi jumătate (Orban a fost numit pe 6 octombrie – n.red.) nu am avut nicio discuţie în contradictoriu cu preşedintele. Nu mi-a făcut niciun reproş cu privire la activitatea mea sau la declaraţiile publice pe care le-am avut”, este alt aspect evidenţiat de Orban.

Orban spune că va continua „colaborarea” cu Nicușor Dan

Fostul premier susţine că este dreptul preşedintelui să îşi aleagă echipa, dar el va continua să îl susţină şi să îi dea sfaturi.

„Cel care conduce Administrația Prezidențială e președintele și are dreptul să-și aleagă echipa și are dreptul să elibereze din funcție consilieri cu care consideră cu nu poate colabora”, a mai spus Orban, care însă va „continua colaborarea cu Nicușor Dan”:

„Mă simt obligat în fața românilor pe care i-am îndemnat să-l voteze ca mandatul să răspundă așteptărilor celor care i-au acordat votul.

Voi continua să-l consiliez şi să-i dau sfaturi, sigur, aşa cum va dori domnia sa, dacă va dori în discuţii tete-a-tete, dacă nu, o voi face public, pentru că acesta a fost felul meu de-a lungul carierei, de a spune public ceea ce gândesc şi ceea ce cred că este bine pentru România”.

În plus, Orban spune că nu o să-i porte pică președintelui. „Nu îi port pică preşedintelui. Într-un fel, trebuie să recunosc că mă simt eliberat. Sunt un om care nu m-am simţit foarte confortabil în croiala strâmtă a costumaţiei prezidenţiale, pentru că sunt un om care am spus întotdeauna ce gândesc şi de multe ori am spus lucruri incomode pentru puternicii zilei, asumându-mi riscuri personale, atunci când am considerat că este necesar să spun lucrurile respective”, subliniază Orban.

Ce a spus despre PSD şi USR Ludovic Orban



Fostul consilier susţine că nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţie şi pentru că l-au transformat pe Ilie Bolojan în sac de box.

”Nu aveam cum să nu critic PSD-ul pentru faptul că l-au transformat pe premierul României, care este premierul pe care l-au susţinut şi pe care l-au desemnat, în baza unui acord al coaliţiei, în sac de box şi a început să câştige capital electoral, încercând să mimeze faptul că sunt în opoziţie faţă de Ilie Bolojan.

Nu aveam cum să nu critic decizia celor patru judecători PSD de la Curtea Constituţională, care au blocat reforma pensiilor magistraţilor. Nu aveam cum să nu vorbesc public de posibilitatea de a ajunge la un moment dat la o reviziune a Constituţiei, astfel încât să desfiinţăm pensiile speciale, ca posibilă soluţie de a atinge acest obiectiv care este dorit de atât de mulţi oameni”, a menţionat Orban.

El a mai spus că nu poate să-şi imagineze că cei din USR ar fi putut să pună presiune pe Nicuşor Dan să fie demis.

”În privinţa relaţiei cu USR, tocmai de-aia am evocat retragerea mea, în favoarea candidatului USR, pentru că eu nu pot să-mi imaginez că cei din USR ar fi putut să pună presiune pe Nicuşor Dan, ca să fiu demis.

Eu am fost alături de USR, chiar dacă USR, faţă de mine, n-a fost întotdeauna corect. Şi s-au lămurit ei, că atunci când nu au fost corecţi faţă de mine, nu le-a mers nici lor foarte bine.

Am fost în Alianţa Dreapta Unită împreună, deşi am validat participarea în alegeri parlamentare pe liste comune, în susţinerea candidatului Elena Lasconi şi am fost lăsaţi cu ochii în soare, cu o lună înainte de alegeri, m-am retras în favoarea Elenei Lasconi pentru că am considerat că este o decizie care face bine României. În plus, am avut o relaţie cât se poate de corectă şi de normală cu liderii USR”.

Ludovic Orban a fost demis brusc de Nicuşor Dan

Ludovic Orban a fost demis de preşedintele Nicuşor Dan din funcţia de consilier prezidenţial.

„Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”, a anunțat marţi Administrația Prezidențială.

Motivul revocării nu a fost făcut public de Palatul Cotroceni, dar surse politice au declarat pentru Spotmedia.ro că ar fi vorba de o declarație în care Ludovic Orban îl critica pe Cătălin Drulă, pentru că folosește imaginea președintelui în campania lui pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Informaţia este acum confirmată chiar de Ludovic Orban.

Orban a declarat, sâmbătă, la Antena3, că Nicuşor Dan nu este implicat în campania pentru Primăria Capitalei, iar cei de la USR îi folosesc imaginea abuziv.

