Orban a detaliat că nu a solicitat funcția la Cotroceni, ci aceasta i-a fost propusă de Nicușor Dan

Ludovic Orban a explicat marți, într-o declarație publică, motivele plecării sale din funcția de consilier prezidențial, la scurt timp după ce Administrația Prezidențială a confirmat că mandatul său nu va continua. Orban a subliniat că decizia îi aparține integral președintelui Nicușor Dan și a admis că ruptura a pornit de la afirmațiile sale referitoare la folosirea imaginii șefului statului în campania USR pentru Primăria Capitalei. Declarația, pe care o numește „un fleac”, ar fi fost însă suficientă pentru tensionarea relației.

Numit pe 6 octombrie consilier prezidențial pentru politică internă, Orban spune că relația s-a încheiat după o singură discuție „cu un grad de contradicție”. Fostul premier a reiterat că nu regretă afirmațiile privind modul în care USR și Cătălin Drulă ar utiliza imaginea președintelui. „Aș fi spus același lucru și după discuția cu președintele”, a insistat el.

Orban a detaliat că nu a solicitat funcția la Cotroceni, ci aceasta i-a fost propusă de Nicușor Dan. În plus, Orban spune că a fost un sprijin constant în campaniile electorale din 2020 și 2025. „Mi-am făcut treaba cu loialitate și corectitudine. Nu am primit reproșuri și nu am avut conflicte până la această discuție”, a precizat el.

Fostul consilier afirmă că a aflat abia marți că nu mai face parte din echipa prezidențială și că decizia îi aparține exclusiv președintelui. „Să nu cosmetizăm realitatea. Președintele are dreptul să își aleagă echipa”, a spus Orban, adăugând că ar fi apreciat o explicație mai amplă pentru o hotărâre pe care o consideră disproporționată față de context.

Deși spune că a înțeles gestul lui Nicușor Dan, Orban a afirmat că nu se simte dator președintelui, ci invers. Totuși, nu intenționează să se distanțeze complet: „Voi continua să îl consiliez, dacă va dori, iar dacă nu tête-à-tête, atunci public, în interesul celor care l-au susținut.”

Orban afirmă că nu îi poartă ranchiună președintelui și chiar sugerează că se simte degrevat de o presiune instituțională. Despre momentul informării, spune că a aflat „pe surse” despre nemulțumirile șefului statului și că discuția dintre ei nu i s-a părut decisivă. „Formularea a fost: «Nu cred că putem continua această colaborare». Am înțeles atunci că totul se încheiase.”

Fostul consilier a respins ideea că ar fi intervenit în campania pentru București, susținând că declarațiile sale vizau un principiu, nu sprijinul unui candidat. „O simplă declarație nu ar trebui să rupă o colaborare. Eu sunt Stan Pățitul”, a spus el, adăugând că „nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită.”

Întrebat dacă este dezamăgit de cei doi președinți cu care a colaborat, Orban a evitat reproșurile directe, subliniind însă că instituția prezidențială rămâne crucială pentru stabilitatea politică. El a respins ideea presiunilor din partea PSD sau USR privind demiterea sa și a reiterat criticile față de rolul PSD în guvernare, pe care îl consideră „un rău necesar”. În privința alegerilor pentru Capitală, Orban spune că își va anunța opțiunea împreună cu partidul Forța Dreptei.

Despre o eventuală întoarcere în PNL, acesta a admis că există disponibilitate de dialog, însă amintește că a fost exclus, tocmai pentru opoziția față de readucerea PSD la guvernare.

Administrația Prezidențială a transmis, într-un comunicat concis, că despărțirea dintre președinte și Orban a fost „amiabilă” și că șeful statului îi apreciază activitatea. Surse politice au indicat însă că adevăratul motiv îl reprezintă criticile lui Orban la adresa modului în care USR ar utiliza imaginea lui Nicușor Dan în actuala campanie electorală.

În ultimele luni, Orban a fost unul dintre susținătorii constanți ai lui Nicușor Dan, atât în campania prezidențială anulată din noiembrie, cât și în competițiile electorale anterioare.

