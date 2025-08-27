Lucescu îl aplaudă pe Cristi Chivu după debutul pe banca lui Inter! „Am vrut să vină la națională, eu să fiu pe lângă el”

Selecționerul României l-a felicitat public pe fostul fundaș pentru victoria zdrobitoare obținută la debutul în Serie A.

Cristi Chivu a început cu dreptul aventura sa pe banca tehnică a lui Inter Milano, învingând categoric pe Torino, scor 5-0, în prima etapă din Serie A. Este un moment istoric pentru fotbalul românesc, Chivu devenind al doilea antrenor român din istoria nerazzurrilor, după Mircea Lucescu.

Selecționerul naționalei României a urmărit atent debutul și s-a arătat impresionat de prestația echipei conduse de Chivu.

„E un lucru extraordinar, întotdeauna debutul este foarte important, mai ales la o echipă mare, precum este Inter. Mă bucur pentru el și sunt convins că va avea un parcurs foarte bun. E o echipă cu jucători cu mare experiență, joacă un fotbal spectaculos și eficient. Sunt convins că va fi ascultat, chiar dacă jucătorii pe care-i are la dispoziție au foarte multă experiență internațională. Sunt convins că împreună vor face un grup competitiv, care va viza cu siguranță și Champions League și campionatul”, a declarat Mircea Lucescu la DigiSport.

„Am vrut ca el să fie antrenorul, iar eu să fiu pe lângă el”

Lucescu a subliniat și experiența acumulată de Chivu la nivel înalt, atât ca jucător, cât și ca tehnician la echipele de tineret ale Interului.

„A căpătat destul de multă experiență, a jucat la cel mai înalt nivel și asta este cel mai important. A devenit antrenor la un club la care a avut succes, are un bagaj de cunoștințe extrem de bogat. A fost și un foarte bun jucător, a jucat într-o poziție defensivă, de unde a văzut tot jocul, astfel că e mai echilibrat. Va fi susținut, îl are în spatele lui pe Zanetti, un tip cu foarte mare experiență la cel mai înalt nivel”, a spus selecționerul.

În plus, Lucescu a făcut o dezvăluire surprinzătoare: l-a dorit pe Chivu alături de el la echipa națională.

„E adevărat. Am vrut ca el să vină, iar eu să fiu pe lângă el, dar lucrurile nu s-au concretizat. El ar fi fost antrenorul, iar eu pe lângă el. El, antrenorul de pe teren”, a recunoscut „Il Luce”.

Selecționerul este convins că experiența acumulată de Chivu la Inter Primavera și deciziile luate cu siguranță la începutul carierei de antrenor îi vor permite să aibă succes și la nivelul primei echipe: „E mare lucru să știi să iei decizii la timpul potrivit. Iar el a făcut-o. Pentru Inter era nevoie, după Simone Inzaghi, să vină un fost jucător vizavi de care să existe un respect deosebit. Iar Inter a știut să-l aprecieze pe Chivu”, a completat Lucescu.

