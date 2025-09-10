Lucescu, derapaj dur în direct după egalul cu Cipru! „Un grup de avortoni”

Selecționerul României i-a atacat pe jurnaliști și pe Marian Iancu, după ce a fost acuzat că ar fi lipsit de la un antrenament.

Egalul cu Cipru (2-2), care a compromis aproape definitiv șansele României la calificarea directă la CM 2026, a fost urmat de un moment tensionat în care Mircea Lucescu (80 de ani) și-a pierdut calmul. Într-o intervenție la Fanatik, selecționerul a răbufnit împotriva contestatarilor, după ce presa a relatat că ar fi lipsit de la un antrenament oficial din cauza unui masaj privat.

Ținta principală a tiradei sale a fost jurnalistul Remus Răureanu, dar atacurile s-au extins și asupra moderatorului Radu Banciu și a fostului patron Marian Iancu.

„Un grup de avortoni, nu pot să le spun altfel!”

Lucescu a negat categoric acuzațiile și a folosit un limbaj extrem de dur:

„Incredibil lucru a putut să apară în ziua meciului în legătură cu antrenorul echipei naționale! Că eu n-am fost la antrenament, că am plecat de la cantonament. Toate astea ca să transmită jucătorilor o stare de neîncredere față de mine. Un grup de «avortoni», nu pot să le spun altfel! Nu fac decât să distrugă ce încearcă lumea să construiască. Au inventat ceva, unu’ Răureanu, nici nu știu cum dracu’ îl cheamă.”

Selecționerul a explicat că astfel de zvonuri pot afecta direct moralul echipei:

„Că am dormit pe masa de masaj și nu m-am dus la antrenament, ceva incredibil! Nu e o chestie de râs, este totuși poziția unui om care are responsabilitate față de echipa națională. Să vii cu astfel de minciună?! Jucătorii acum toți pun mâna pe telefon și îi apucă râsul.”

„Escrocul ordinar de Marian Iancu”

Lucescu și-a continuat tirada, îndreptându-se și împotriva altor voci critice:

„Sau celălalt, nici nu știu cum să-i spun, «cap pătrat» ăla de Banciu, înjură pe toată lumea, cum își permit?! Sau mă uit la ce spune Marian Iancu. Stă, iese din închisoare, un escroc ordinar, și își permite să mai discute despre alți oameni?! Societatea românească pe mine mă îngrozește. Ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului.”

Selecționerul a conchis vizibil afectat de atacurile din media:

„Calomniază! Sper că nimeni nu crede așa ceva! Despre un om care stă în picioare 4-5 ore pe zi, discuții, antrenamente, cum poți să inventezi așa ceva? Sigur că mă supără! E foarte ușor să critici! Nu-mi stă în fire, dar nu se poate! Niște oameni nereușiți, care știu doar să înjure, nu sunt capabili de altceva.”

Ieșirea lui Mircea Lucescu adâncește tensiunea din jurul echipei naționale, deja criticată pentru rezultatele slabe și șansele minime de calificare directă la Mondialul din 2026.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!