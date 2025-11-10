Lovitură uriașă pe piața media! Pro TV a cumpărat drepturile pentru 12 Campionate Mondiale și Europene de handbal

Postul de televiziune va difuza toate turneele majore de handbal între 2026 și 2031.

Pro TV a dat o nouă lovitură pe piața media din România, reușind să achiziționeze drepturile de difuzare pentru 12 turnee finale consecutive de handbal – masculin și feminin – care vor avea loc în perioada 2026–2031.

După ce a adus în grilă campionate de fotbal de top, precum Premier League și Ligue 1, postul de televiziune extinde acum oferta sportivă, preluând competițiile de elită ale handbalului mondial și european.

Conform golazo.ro, Pro TV a câștigat licitația organizată de European Handball Federation (EHF) și International Handball Federation (IHF), în fața actualilor deținători de drepturi, Digi Sport și Prima Sport, care au transmis în ultimii ani cele mai importante competiții ale sportului cu mingea mică.

Ultimul turneu la Digi și Prima: Mondialul feminin din 2025

Campionatul Mondial feminin de handbal din Germania și Olanda (26 noiembrie – 14 decembrie 2025) va fi ultimul turneu transmis de Digi Sport și Prima Sport. România va participa la această ediție, fiind repartizată într-o grupă extrem de dificilă, alături de Danemarca, Croația și Japonia, primele trei clasate urmând să se califice în faza următoare.

După această competiție, Pro TV va prelua integral pachetul de transmisii și va difuza, în premieră, Campionatul European masculin din ianuarie 2026, găzduit de Danemarca, Norvegia și Suedia. România s-a calificat și va înfrunta, în faza grupelor, Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord.

România, gazdă a Campionatului European feminin din 2026

Tot în 2026, România va fi una dintre cele cinci țări organizatoare ale Campionatului European feminin, alături de Cehia, Slovacia, Polonia și Turcia. Turneul se va desfășura între 3 și 20 decembrie, iar meciurile găzduite pe teritoriul țării noastre vor avea loc la Cluj-Napoca și Oradea.

Evenimentul va marca și debutul oficial al handbalului pe Pro TV, post care se pregătește să difuzeze toate meciurile competiției, dar și producții speciale, emisiuni dedicate și analize sportive realizate de foști handbaliști și comentatori consacrați.

De asemenea, este foarte probabil ca meciurile și rezumatele să fie disponibile și pe platforma de streaming VOYO, acolo unde Pro TV transmite deja competiții de fotbal, baschet și alte evenimente internaționale.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!