Lovitură spectaculoasă! Luis Diaz a semnat cu Bayern Munchen și părăsește Liverpool cu un mesaj emoționant

Luis Diaz, prezentat oficial de Bayern: „Sunt fericit să fac parte din acest club uriaș”

Luis Diaz (28 de ani) este noul jucător al lui Bayern Munchen. Extrema columbiană a fost transferată de campioana Germaniei pentru 75 de milioane de euro, semnând un contract valabil până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Jucătorul va purta tricoul cu numărul 14 și ar putea debuta chiar sâmbătă, într-un meci amical cu Olympique Lyon, sub comanda lui Vincent Kompany.

„Sunt foarte fericit, înseamnă enorm pentru mine să fac parte din Bayern Munchen. Este unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Vreau să-mi ajut noua echipă prin stilul meu de joc și prin personalitatea mea. Obiectivul meu este să câștig toate trofeele posibile, iar pentru asta vom munci în fiecare zi ca o adevărată echipă”, a transmis Diaz, într-un prim interviu pentru site-ul oficial al clubului.

Venirea sa reprezintă un nou pas în reconstrucția bavarezilor, care caută să revină în prim-planul european după un sezon intern dezamăgitor. Diaz vine cu experiență la cel mai înalt nivel, atât în Premier League, cât și în competițiile continentale.

Despărțire cu lacrimi de Liverpool

După semnarea contractului cu Bayern, Luis Diaz a transmis un mesaj emoționant fanilor lui Liverpool, club pentru care a evoluat din 2022 și alături de care a câștigat Premier League, FA Cup și două Cupe ale Ligii. Columbianul a jucat 148 de meciuri și a marcat 41 de goluri în tricoul „cormoranilor”.

„Trei ani și jumătate pe care îi voi prețui pentru totdeauna. Am ajuns cu toate visele din lume, iar acum plec mândru de tot ce am realizat împreună.

Am cunoscut oameni incredibili, colegi fabuloși, antrenori care m-au ajutat enorm și fani extraordinari. Liverpool este, fără îndoială, un club special și îi voi purta pe toți în inimă.

Acest ciclu se încheie aici și este atât de reconfortant să privesc înapoi și să-mi dau seama cât de fericiți am fost. Nu doar pentru trofeele câștigate, ci pentru unitatea și prietenia care au făcut totul posibil.

Au fost suișuri și coborâșuri, așa cum se întâmplă mereu, dar întotdeauna a existat sinceritate. Așa cum trebuie să fie într-o familie.

Plec cu sentimentul datoriei împlinite și, mai ales, cu bucuria de a pleca din postura de campion. Ar fi fost despărțirea perfectă dacă nu l-am fi pierdut, într-un mod atât de tragic, pe unul dintre ai noștri.

Așa cum am spus și o repet: îi port pe toți în inimă, dar pe unul în mod special – Diogo. Nu îl voi uita niciodată. Nu îl vom uita niciodată.

Vă mulțumesc pentru tot. YNWA

Transferul său marchează un nou capitol în cariera unui jucător care a crescut rapid de la nivelul ligii columbiene la topul fotbalului european. Diaz, care are 64 de selecții și 19 goluri pentru naționala Columbiei, s-a remarcat în trecut la FC Porto, de unde a fost transferat la Liverpool în schimbul a 49 de milioane de euro.

Acum, cu un palmares solid și maturitate în joc, Diaz pornește la drum cu Bayern, echipă care își propune din nou supremația în Bundesliga și în Europa.

