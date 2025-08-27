Lovitură pentru Universitatea Craiova înainte de retur! Ștefan Baiaram e OUT cu Istanbul Başakșehir

Mirel Rădoi pierde un titular important pentru duelul decisiv de joi seară, pe „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova primește o veste dură chiar înaintea returului cu Istanbul Başakșehir, programat joi, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”. Ștefan Baiaram (22 de ani) nu va putea fi folosit de Mirel Rădoi, după ce a acuzat din nou dureri la genunchiul stâng.

Fotbalistul a efectuat luni un RMN, care nu a indicat probleme grave, dar senzațiile resimțite de jucător nu i-au permis să continue pregătirea. „Nu se vede nimic, dar are dureri. Șansele să joace sunt mici! În acest moment Ștefan nu va juca în meciul cu Istanbul Başakșehir”, au transmis surse medicale pentru GSP.

Baiaram, care la finalul partidei cu Petrolul (scor 1-1) recunoștea: „Mă doare și în momentul de față. Nu știu cum am călcat pe minge la acea fază și am simțit că a fugit genunchiul”, a încercat să tragă de el, dar staff-ul tehnic și cel medical au decis să nu riște în acest meci capital.

Atmosferă de mobilizare totală în Bănie

Oficialii oltenilor îl anunțaseră inițial pe Baiaram la conferința de presă premergătoare partidei, dar după verdictul medicilor acesta a fost înlocuit cu Nicușor Bancu.

În vestiar, jucătorii sunt deciși să compenseze lipsa lui Baiaram printr-un efort colectiv. Alexandru Crețu a transmis un mesaj clar: „Am obținut un rezultat bun în Turcia și ne așteptăm ca stadionul să fie plin! Să ne susțină necondiționat, iar noi vom lupta pentru ei! Nu trebuie să schimbăm absolut nimic față de ceea ce am făcut acolo. La final vom fi calificați, asta e cel mai important”.

La rândul său, Vasile Mogoș a făcut apel la forța tribunelor: „Nu ne trebuie doar 11 jucători, ci 30.000 de oameni. Nu este suficient doar echipa, avem nevoie de tot orașul! Trebuie să avem aceeași atitudine ca în Turcia. Nu s-a greșit nimic și trebuie să repetăm același meci. Mă bucur că jucăm acasă și sper să avem cât mai mulți suporteri alături de noi”.

Universitatea Craiova pornește cu avantajul obținut în tur, scor 2-1, și speră să scrie istorie joi seară, cu sprijinul unui stadion arhiplin.

