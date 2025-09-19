Lovitură pentru FCSB și Dinamo! Arena Națională va fi închisă în mai 2026 din cauza concertelor Metallica și Iron Maiden

Cele două rivale din Capitală vor fi nevoite să caute variante de rezervă exact în ultima parte a campionatului.

Arena Națională nu va fi disponibilă pentru fotbal în luna mai 2026, perioadă în care se vor disputa ultimele etape din play-off-ul Superligii. Decizia vine ca urmare a programării a două concerte de amploare: Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai).

Această situație afectează direct FCSB și Dinamo, echipe care folosesc constant stadionul de 55.000 de locuri. Într-un scenariu în care ambele formații s-ar lupta pentru titlu, mutarea partidelor pe arene mai mici poate influența atât partea sportivă, cât și încasările din bilete.

FCSB are soluția Ghencea, Dinamo rămâne cu Arcul de Triumf

Pentru FCSB, varianta de rezervă este stadionul Ghencea, care are o capacitate de 30.000 de locuri. În schimb, Dinamo ar putea fi serios dezavantajată, fiind nevoită să se mute pe stadionul Arcul de Triumf, cu doar 8.000 de locuri disponibile.

Un caz similar a avut loc în 2022, când partida FCSB – CFR Cluj, decisivă pentru titlu, a fost mutată la Buzău din cauza festivalului SAGA.

Nemulțumirea oficialilor celor două cluburi nu a întârziat să apară. „Asta e România, dar poate, până atunci, trece legea mea. Stadioanele sunt făcute pentru fotbal, nu pentru alte activități. Nu mă mai deranjează nimic. Ce să mai zic? În România se poate orice. Vin unii străini și îi acceptă imediat și eu nu pot să construiesc biserică de lemn pe terenul meu”, a spus Gigi Becali, pentru fanatik.ro.

Și conducerea lui Dinamo a fost luată prin surprindere. „Nu știam de acest aspect. E informație proaspătă. Normal că ne afectează. Noi doream să jucăm pe Arena Națională. Acum nu știu ce se va întâmpla. Varianta de rezervă, evident, este Arcul de Triumf. Dar mai multe nu pot să vă spun, pentru că efectiv acum am aflat și eu de la dumneavoastră. O să analizăm şi noi situaţia”, a declarat Andrei Nicolescu, președintele clubului.

Ultimele patru etape din play-off se vor disputa în luna mai 2026: etapa a 7-a pe 2-3 mai, etapa a 8-a pe 9-10 mai, etapa a 9-a pe 16-17 mai și etapa a 10-a pe 23-24 mai.

Contextul este cu atât mai sensibil pentru FCSB, care în sezonul trecut a încasat 700.000 de euro doar din bilete la meciul cu Universitatea Craiova, disputat tot pe Arena Națională.

