Lovitură pentru Dennis Man! PSV a câștigat un meci spectaculos, dar românul nu a prins niciun minut pe teren

Dennis Man a rămas rezervă neutilizată în victoria cu 5-3 a lui PSV împotriva lui NEC Nijmegen.

Dennis Man (27 de ani) traversează un moment delicat la începutul aventurii sale la PSV. Deși a fost titular în primele două meciuri, fiind schimbat la pauză de fiecare dată, internaționalul român a rămas pe banca de rezerve la victoria cu 5-3 în fața lui NEC Nijmegen.

Antrenorul Peter Bosz a ales să îl folosească pe Ivan Perišić în flanc, croatul fiind integralist, în timp ce Man nu a fost utilizat deloc.

Partida a avut un ritm nebun și opt goluri marcate. Ricardo Pepi a deschis scorul pentru PSV în minutul 12, iar van Bommel a dus tabela la 2-0 după alte 18 minute. NEC a revenit prin Misidjan în minutul 32, dar imediat Veerman a refăcut diferența de două goluri.

În debutul reprizei secunde, Pepi a reușit „dubla” și a dus scorul la 4-1, însă NEC nu a renunțat. El Kachati a redus din diferență în minutul 53, iar Tjarron Chery a înscris pentru 4-3 în minutul 69, după o pasă de la Fonville.

Trei minute mai târziu, PSV a închis tabela: Veerman a pasat decisiv pentru Boadu, care a stabilit scorul final, 5-3.

Peter Bosz, episod ciudat la interviul de după meci

La final, atenția s-a mutat asupra lui Peter Bosz, care a avut un moment neașteptat la interviul de la marginea terenului. Întrebat despre arbitrajul lui Danny Makkelie, contestat pentru mai multe decizii, antrenorul a rămas câteva secunde tăcut, apoi a explicat că nu are voie să comenteze.

„Nu este permis, nu-i așa? Mi-a spus dinainte să nu spun nimic despre asta. Îl ascult mereu (n.r. – pe ofițerul de presă)”, a declarat Bosz, potrivit fcupdate.nl.

PSV se află pe locul 2 în clasamentul primei ligi olandeze, însă situația lui Dennis Man rămâne incertă, mai ales după ce a pierdut locul de titular în fața lui Perišić.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!