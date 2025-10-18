Lovitură înainte de Mondialul de handbal! O mare jucătoare se retrage

Pivotul de 31 de ani își încheie cariera internațională după ultimul meci din preliminariile Euro 2026, cu Kosovo.

Naționala feminină de handbal a Croației va merge fără una dintre cele mai importante jucătoare la Campionatul Mondial din 2025. Pivotul Ana Debelic, în vârstă de 31 de ani, a anunțat că se retrage din echipa națională, punând capăt unei cariere internaționale de peste un deceniu.

Ultimul meci al handbalistei în tricoul Croației va fi duminică, în Kosovo, în cadrul preliminariilor pentru Euro 2026, după victoria cu 27-15 împotriva Finlandei.

Campioană de două ori a Ligii Campionilor și medaliată cu bronz la Campionatul European din 2020, Debelic este considerată una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria recentă a handbalului croat. Performanțele sale de la Vipers Kristiansand, club cu care a cucerit trofee europene, au fost remarcabile, însă desființarea echipei norvegiene a marcat-o profund.

„A devenit prea greu pentru mine, nu mai pot continua”

Revenită acasă, la Podravka Koprivnica, pentru a continua cariera la nivel de club, Debelic a recunoscut că accidentările și oboseala acumulată au fost motivele decisive pentru retragerea sa din națională.

„Nu mai pot să rezist, sunt împărțită între familie și club. Pe deasupra, joc și cu o accidentare, am probleme serioase cu genunchiul. Acum e ok, e vindecat, dar cât va ține nu știu… am vorbit și cu antrenorul, el știe situația. Acesta este ultimul meu cantonament, a devenit cu adevărat foarte obositor pentru mine atât fizic, cât și mental. E greu de acceptat, sunt conștientă de asta. Toată lumea spune «Ana, hai încă puțin!». Dar s-a terminat, pur și simplu nu mai pot continua. A devenit prea greu pentru mine, nu mă mai pot ajuta”, a explicat pivotul croat pentru Sportske Novosti.

Debelic a vorbit și despre perioada petrecută în Norvegia, la Vipers Kristiansand, unde a trăit cele mai mari satisfacții profesionale. „Din păcate, ce s-a întâmplat cu Vipers m-a afectat. M-am simțit grozav acolo, au fost cei mai buni trei ani din cariera mea. Când m-am întors prima dată, în fiecare lună mă gândeam când voi urca în avionul spre Norvegia. A durat ceva până m-am obișnuit. Mă simt foarte bine și la Podravka, în Koprivnica, să fim înțeleși. Mă bucur că a apărut oportunitatea de a mă întoarce. Și îmi dau silința să fie cât mai bine”, a adăugat jucătoarea.

În actuala ediție a Ligii Campionilor, Ana Debelic a reușit 6 goluri, contribuind la parcursul echipei sale în competiția continentală. Retragerea ei vine într-un moment sensibil pentru selecționata Croației, aflată în plin proces de pregătire pentru Mondialul de anul viitor, competiție la care va participa și România.

