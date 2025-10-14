Lovitură grea pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat și riscă să rateze El Clásico de pe 26 octombrie

Vârful polonez a suferit o ruptură musculară la bicepsul femural al piciorului stâng, iar absența sa ar putea fi mai lungă decât se anticipa.

Barcelona traversează o nouă criză de lot, iar lista jucătorilor accidentați continuă să crească. Robert Lewandowski (37 de ani) s-a întors de la echipa națională a Poloniei cu dureri la bicepsul femural al piciorului stâng, iar rezultatele testelor medicale efectuate marți dimineață au confirmat temerile medicilor catalani: ruptură musculară.

Anunțul oficial a venit prin intermediul clubului:

„Robert Lewandowski are o ruptură la bicepsul femural al piciorului stâng. Este indisponibil, iar timpul de recuperare va depinde de modul cum evoluează recuperarea sa”, se arată în comunicatul postat de FC Barcelona.

Accidentarea vine într-un moment extrem de sensibil pentru echipa lui Hansi Flick, aflată deja sub presiune după două înfrângeri consecutive: 1-2 cu PSG în Liga Campionilor și 1-4 cu Sevilla, în La Liga. Polonezul, golgheterul echipei și una dintre principalele sale arme ofensive, riscă acum să lipsească și de la El Clásico, programat pe 26 octombrie, pe „Santiago Bernabeu”.

Barcelona, lovită în lanț de accidentări înainte de derby-ul cu Real Madrid

Problemele medicale ale lui Lewandowski nu sunt singulare. În ultimele luni, Barcelona a pierdut succesiv mai mulți titulari importanți: Lamine Yamal, Marc-André ter Stegen, Joan García, Alejandro Balde, Raphinha, Dani Olmo și Fermín López au fost pe rând indisponibili.

În cazul lui Lewandowski, contextul este cu atât mai complicat cu cât jucătorul mai suferise o accidentare similară în august, în aceeași zonă a piciorului. Atunci, el a fost nevoit să stea departe de gazon două săptămâni, ratând „Trofeul Joan Gamper” și debutul în campionat cu Mallorca.

De data aceasta însă, diagnosticul este mai grav. O ruptură musculară la bicepsul femural presupune o perioadă de recuperare estimată între trei și cinci săptămâni, în funcție de severitatea leziunii. Astfel, prezența sa la marele derby cu Real Madrid este incertă.

Potrivit publicației Sport, antrenorul Hansi Flick a demarat o investigație internă pentru a identifica motivele valului de accidentări musculare din ultimele luni, considerate neobișnuit de numeroase chiar și pentru o echipă implicată pe mai multe fronturi.

Viitor incert pentru Lewandowski la Barcelona

Pe lângă problemele medicale, Robert Lewandowski se confruntă și cu un viitor nesigur la clubul catalan. Cotidianul Sport a relatat că Barcelona nu ar intenționa să-i prelungească actualul contract, scadent în 2026.

Impresarul său, celebrul Pini Zahavi, a recunoscut că viitorul atacantului este neclar:

„Nu s-a luat deocamdată o decizie. Așteptăm și vom vedea ce se întâmplă în următoarele zile”, a declarat agentul.

De la transferul său în 2022, Lewandowski a marcat peste 50 de goluri pentru Barcelona, contribuind decisiv la câștigarea titlului în sezonul 2022–2023. Totuși, vârsta înaintată și fragilitatea fizică tot mai evidentă au determinat clubul să reevalueze planurile pe termen lung.

În lipsa sa, Hansi Flick va fi nevoit să improvizeze în ofensivă, posibil mizând pe Ferran Torres sau pe tânărul Marc Guiu, în timp ce revenirea lui Lamine Yamal rămâne incertă.

Pentru moment, certitudinea este că Robert Lewandowski va lipsi cel puțin două săptămâni, iar Barcelona se vede din nou nevoită să-și adapteze planurile tactice înaintea celui mai important meci al sezonului.

