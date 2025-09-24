Lovitură grea pentru Arsenal! Noni Madueke s-a accidentat și va lipsi două luni

Dragos Soneriu
arsenal v nottingham forest premier league
LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Noni Madueke and Eberechi Eze celebrate after Viktor Gyoekeres of Arsenal (not pictured) scored their sides second goal during the Premier League match between Arsenal and Nottingham Forest at Emirates Stadium on September 13, 2025 in London, England. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Extrema dreapta a „tunarilor” s-a rupt în derby-ul cu Manchester City și va rata o parte importantă a sezonului.

Arsenal a primit o veste proastă după derby-ul cu Manchester City, încheiat la egalitate, 1-1. Noni Madueke (23 de ani), extrema dreapta adusă în vară de la Chelsea, a suferit o accidentare la genunchi și va absenta aproximativ două luni, potrivit Daily Mail.

Titular în ultimele cinci partide ale londonezilor, în lipsa lui Bukayo Saka, Madueke a fost forțat să iasă la pauza confruntării cu City. În locul său a intrat chiar Saka, revenit după accidentare.

Verdict dur pentru Madueke

„Da, va fi indisponibil câteva săptămâni. Nu știm încă exact, probabil că va trebui să facem din nou o tomografie săptămâna viitoare. A simțit ceva la începutul meciului, a încercat să continue, dar la pauză durerea era prea puternică, așa că asta a fost tot”, a explicat Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, la conferința de presă dinaintea duelului cu Port Vale, din Cupa Ligii.

Englezul a fost transferat în vara acestui an pentru 56 de milioane de euro și a devenit rapid soluția de bază pentru flancul drept în perioada de absență a lui Saka.

Jucător cu experiență internațională

Crescut la juniorii lui Crystal Palace și Tottenham, Madueke a făcut pasul în fotbalul mare la PSV, unde s-a afirmat înainte de transferul în Premier League. În tricoul Angliei are deja 9 selecții și a marcat recent împotriva Serbiei.

Pentru Arsenal, accidentarea lui Madueke reprezintă o problemă serioasă într-o perioadă aglomerată, cu meciuri în campionat și UEFA Champions League.

