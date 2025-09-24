Lovitură grea pentru Arsenal! Noni Madueke s-a accidentat și va lipsi două luni

Extrema dreapta a „tunarilor” s-a rupt în derby-ul cu Manchester City și va rata o parte importantă a sezonului.

Arsenal a primit o veste proastă după derby-ul cu Manchester City, încheiat la egalitate, 1-1. Noni Madueke (23 de ani), extrema dreapta adusă în vară de la Chelsea, a suferit o accidentare la genunchi și va absenta aproximativ două luni, potrivit Daily Mail.

Titular în ultimele cinci partide ale londonezilor, în lipsa lui Bukayo Saka, Madueke a fost forțat să iasă la pauza confruntării cu City. În locul său a intrat chiar Saka, revenit după accidentare.

Verdict dur pentru Madueke

„Da, va fi indisponibil câteva săptămâni. Nu știm încă exact, probabil că va trebui să facem din nou o tomografie săptămâna viitoare. A simțit ceva la începutul meciului, a încercat să continue, dar la pauză durerea era prea puternică, așa că asta a fost tot”, a explicat Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, la conferința de presă dinaintea duelului cu Port Vale, din Cupa Ligii.

Englezul a fost transferat în vara acestui an pentru 56 de milioane de euro și a devenit rapid soluția de bază pentru flancul drept în perioada de absență a lui Saka.

Jucător cu experiență internațională

Crescut la juniorii lui Crystal Palace și Tottenham, Madueke a făcut pasul în fotbalul mare la PSV, unde s-a afirmat înainte de transferul în Premier League. În tricoul Angliei are deja 9 selecții și a marcat recent împotriva Serbiei.

Pentru Arsenal, accidentarea lui Madueke reprezintă o problemă serioasă într-o perioadă aglomerată, cu meciuri în campionat și UEFA Champions League.

