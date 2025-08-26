Lovitură dură pentru Andrei Rațiu! Criticat în Spania și lăsat pe dinafară în mercato

Mundo Deportivo l-a notat slab după înfrângerea cu Bilbao, iar Leverkusen a preferat să aducă un fost jucător de la Real Madrid.

Andrei Rațiu (27 de ani) traversează o perioadă complicată la Rayo Vallecano. Fundașul dreapta al naționalei României a fost integralist în partida pierdută pe teren propriu contra celor de la Athletic Bilbao, scor 0-1, dar prestația lui a fost considerată modestă.

Golul decisiv al bascilor a venit în minutul 66, dintr-un penalty transformat de Sancet, iar Rațiu nu a reușit să iasă în evidență prin incursiunile ofensive care îl consacraseră sezonul trecut, când presa iberică îi dăduse porecla „Sonic”.

Presa spaniolă nu l-a menajat pe fundașul român. Mundo Deportivo i-a acordat o singură stea, considerându-l printre cei mai slabi jucători ai partidei. În schimb, portarul Stole Dimitrievski Batalla a fost notat cel mai bine dintre cei de la Rayo, grație intervențiilor decisive.

Forma mai slabă a lui Rațiu vine și pe fondul tensiunilor cu conducerea clubului. Rayo a refuzat în această vară să negocieze oferte mai mici de 25 de milioane de euro, valoarea clauzei de reziliere. Aston Villa ar fi oferit 18 milioane, dar propunerea nu a fost acceptată.

În plus, fundașul român este nemulțumit și de situația salarială. După Euro 2024, conducerea i-a promis o mărire, însă promisiunea nu s-a concretizat. Astfel, Rațiu continuă să se afle printre cei mai prost plătiți fotbaliști ai lotului.

Leverkusen a ales alt drum

Și piața transferurilor i-a adus o veste proastă. Potrivit lui Fabrizio Romano, Bayer Leverkusen a renunțat la varianta Rațiu și l-a adus pe Lucas Vázquez (33 de ani), fostul fundaș dreapta al lui Real Madrid. Avantajul decisiv pentru germani: jucătorul spaniol a venit liber de contract, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Real.

Astfel, șansele lui Rațiu de a prinde un transfer în această vară par reduse, iar presiunea rămâne mare și la nivelul performanțelor de la Rayo.

