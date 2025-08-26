Lovitură dură pentru Andrei Rațiu! Criticat în Spania și lăsat pe dinafară în mercato

BILBAO, SPAIN - AUGUST 25: Nico Williams of Athletic Club takes a shot whilst under pressure from Andrei Ratiu of Rayo Vallecano during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Rayo Vallecano de Madrid at Estadio de San Mames on August 25, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Mundo Deportivo l-a notat slab după înfrângerea cu Bilbao, iar Leverkusen a preferat să aducă un fost jucător de la Real Madrid.

Andrei Rațiu (27 de ani) traversează o perioadă complicată la Rayo Vallecano. Fundașul dreapta al naționalei României a fost integralist în partida pierdută pe teren propriu contra celor de la Athletic Bilbao, scor 0-1, dar prestația lui a fost considerată modestă.

Golul decisiv al bascilor a venit în minutul 66, dintr-un penalty transformat de Sancet, iar Rațiu nu a reușit să iasă în evidență prin incursiunile ofensive care îl consacraseră sezonul trecut, când presa iberică îi dăduse porecla „Sonic”.

Presa spaniolă nu l-a menajat pe fundașul român. Mundo Deportivo i-a acordat o singură stea, considerându-l printre cei mai slabi jucători ai partidei. În schimb, portarul Stole Dimitrievski Batalla a fost notat cel mai bine dintre cei de la Rayo, grație intervențiilor decisive.

Forma mai slabă a lui Rațiu vine și pe fondul tensiunilor cu conducerea clubului. Rayo a refuzat în această vară să negocieze oferte mai mici de 25 de milioane de euro, valoarea clauzei de reziliere. Aston Villa ar fi oferit 18 milioane, dar propunerea nu a fost acceptată.

În plus, fundașul român este nemulțumit și de situația salarială. După Euro 2024, conducerea i-a promis o mărire, însă promisiunea nu s-a concretizat. Astfel, Rațiu continuă să se afle printre cei mai prost plătiți fotbaliști ai lotului.

Leverkusen a ales alt drum

Și piața transferurilor i-a adus o veste proastă. Potrivit lui Fabrizio Romano, Bayer Leverkusen a renunțat la varianta Rațiu și l-a adus pe Lucas Vázquez (33 de ani), fostul fundaș dreapta al lui Real Madrid. Avantajul decisiv pentru germani: jucătorul spaniol a venit liber de contract, după ce și-a încheiat înțelegerea cu Real.

Astfel, șansele lui Rațiu de a prinde un transfer în această vară par reduse, iar presiunea rămâne mare și la nivelul performanțelor de la Rayo.

