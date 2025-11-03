Lovitură de teatru în Liga 2! Primarul din Tunari a decis desființarea echipei aflate pe penultimul loc

CS Tunari, aflată pe poziția a 21-a în Liga 2, este în pragul dispariției din cauza problemelor financiare.

Situație tensionată la CS Tunari, formația ilfoveană din eșalonul secund al fotbalului românesc. După o serie de rezultate slabe și probleme tot mai mari de finanțare, primarul Cristian Niculae a decis desființarea echipei. Informația a fost făcută publică luni dimineață, după o ședință de urgență convocată la sediul clubului, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Decizia vine la doar două zile după înfrângerea suferită pe teren propriu, 0-1 cu CSM Reșița, rezultat care a adâncit criza echipei. Cu doar 7 puncte obținute în 12 etape — o singură victorie, patru remize și șapte eșecuri — Tunari se află pe penultimul loc, în fața retrogradării în Liga 3.

Edilul comunei a transmis jucătorilor și staff-ului că va sista activitatea clubului, decizie care, dacă va fi menținută, va însemna retragerea formației din campionat.

Situația rămâne incertă la CS Tunari

Potrivit publicației GSP.ro, marți, 4 noiembrie, echipa are programat un antrenament la ora 10:00, urmat de o ședință în care se va discuta soarta clubului. Deocamdată, nu s-a luat o decizie definitivă, însă majoritatea jucătorilor speră ca situația să se poată redresa.

În runda viitoare, CS Tunari ar trebui să joace în deplasare cu FC Bihor, sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 11:00, însă primarul a anunțat deja că deplasarea nu se va mai face.

Primul plecat: Constantin Budescu și-a reziliat contractul

Înainte ca vestea desființării să fie oficializată, Constantin Budescu a anunțat despărțirea de club. Mijlocașul ofensiv de 35 de ani, sosit în vară la Tunari, a reziliat contractul de comun acord după meciul cu CS Dinamo, disputat în urmă cu două etape.

„Am decis că e mai bine pentru ambele părți să reziliem de comun acord! Nu au fost discuții prea multe, pur și simplu avem idei diferite! Eu nu am reziliat acum, decizia a fost luată de mai mult timp, iar după meciul cu Dinamo am decis să semnăm rezilierea!”, a declarat Budescu pentru Digi Sport.

La CS Tunari, fostul internațional român a bifat șapte meciuri și a înscris un gol, din penalty, în partida cu FC Voluntari, din etapa a 6-a.

Primarul, implicat direct în deciziile sportive

Nu este prima dată când primarul Cristian Niculae intervine direct în activitatea echipei. În luna septembrie, după eșecul cu CS Afumați (0-2), edilul a intrat în vestiar și a decis pe loc demiterea antrenorului Bogdan Pătrașcu.

Deși clubul ilfovean a avut ambiții mari la începutul sezonului, promisiunile financiare nu s-au materializat, iar rezultatele au dus la o ruptură definitivă între conducere și administrația locală.

Dacă desființarea se confirmă, Tunari devine al doilea club din actuala ediție de Liga 2 care părăsește competiția, după retragerea celor de la Progresul Spartac.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!