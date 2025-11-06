Lovitură de imagine în gimnastică! Ana Bărbosu schimbă tabăra și merge la Dinamo

Gimnasta medaliată olimpic a semnat cu rivala de moarte a Stelei.

După plecarea lui David Popovici, clubul Steaua suferă o nouă pierdere importantă. Ana Maria Bărbosu, una dintre cele mai valoroase gimnaste din noul val, a decis să semneze cu marea rivală, Dinamo București. Mișcarea vine la scurt timp după ce sportiva a cucerit bronzul la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și medalii de aur și argint la Campionatele Europene de la Leipzig.

Aflată în prezent în Statele Unite, unde urmează cursurile prestigioasei Universități Stanford, Ana Bărbosu a împuternicit legal o rudă apropiată să o reprezinte în negocierile cu cluburile din România. În ciuda faptului că se afla în discuții avansate cu Steaua, contactele nu s-au concretizat, iar Dinamo a profitat de situație pentru a o convinge să se alăture echipei din „Ștefan cel Mare”.

„Din ce știu eu, Ana a semnat. De la 1 noiembrie, dacă nu greșesc. Dar Georgeta Andrunache vă poate oferi mai multe informații”, a declarat Ionuț Popa, președintele clubului Dinamo, pentru Golazo.

Un nou simbol al rivalității Steaua–Dinamo

Georgeta Andrunache, vicepreședinta clubului Dinamo, a confirmat la rândul ei transferul și a subliniat impactul pe care îl va avea Bărbosu asupra generațiilor tinere de sportivi. „Alături de David Popovici, Vlad Covaliu, Ana va fi un model. Nu doar de sportiv, ci și de om. Pot confirma că și-a dat acordul de a semna cu noi, deși nu toate actele sunt puse la punct”, a spus aceasta.

