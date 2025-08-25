Louis Munteanu, sancționat după refuzul de a juca! Atacantul CFR-ului va plăti amendă și are ședință cu patronul

După episodul tensionat de la finalul partidei cu Hacken, jucătorul de 22 de ani revine la Cluj și va discuta cu conducerea.

Situația lui Louis Munteanu la CFR Cluj rămâne complicată. Atacantul de 22 de ani, cotat la 5 milioane de euro de Transfermarkt, nu s-a prezentat la echipă în ultimele zile, nemulțumit de faptul că transferul său în străinătate nu s-a realizat. Astfel, el a absentat de la antrenamente și nu a făcut parte din lotul care a pierdut cu 1-4 meciul de campionat cu Oțelul Galați.

Potrivit GSP, Munteanu și-ar fi dat seama ulterior de greșeala comisă și a sunat la club pentru a-și cere scuze și pentru a discuta cu oficialii. Fotbalistul a transmis că este gata să revină la echipă chiar în această seară.

Amendă între 5.000 și 10.000 de euro

Chiar dacă va fi reprimit în lot, CFR Cluj a decis să-l sancționeze financiar. Atacantul va plăti o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro, suma exactă urmând să fie stabilită de conducere.

Odată revenit la Cluj, Munteanu va participa la o ședință importantă cu factorii de decizie din club, dar și cu finanțatorul echipei, Ioan Varga. Aceasta ar putea reprezenta momentul decisiv pentru viitorul său la CFR.

