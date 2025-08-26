Louis Munteanu, împăcare cu CFR Cluj! Atacantul a revenit la antrenamente și poate juca cu Hacken

După tensiunile din ultimele zile, Louis Munteanu a decis să continue alături de CFR Cluj.

Louis Munteanu (23 de ani) a trecut prin momente tensionate la CFR Cluj, după ce transferul său în străinătate nu s-a materializat în această vară. Atacantul ar fi fost nemulțumit de suma cerută de club pentru cedarea sa, ceea ce a alimentat speculațiile legate de o eventuală ruptură între jucător și conducere.

Situația s-a complicat și mai mult după eliminarea dureroasă din Europa, 2-7 cu Hacken, în play-off-ul Conference League, când s-a zvonit că Munteanu ar fi refuzat să se întoarcă în România împreună cu echipa. Ulterior, el nu a fost inclus în lotul pentru partida de campionat cu Oțelul Galați, pierdută cu 1-4, un detaliu care a confirmat tensiunile existente.

Revenirea lui Munteanu înaintea duelului cu Hacken

Potrivit Sport.ro, atacantul a revenit la antrenamentele echipei marți, la doar trei zile distanță de returul cu Hacken din Gruia. Louis Munteanu s-a pregătit normal alături de colegi și este așteptat să fie inclus în lot pentru meciul de joi.

Confruntarea CFR Cluj – Hacken este programată de la ora 20:30 și va fi transmisă ÎN DIRECT pe Digi Sport 2, dar și pe site-ul digisport.ro și aplicația Digi Sport, pentru abonații DIGI România. În aceeași zi și la aceeași oră, Universitatea Craiova va înfrunta pe Bașakșehir, meci difuzat pe Digi Sport 1.

