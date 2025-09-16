Look de aproape 3.750$! Taylor Swift și Travis Kelce, prezenți la petrecerea de ziua lui Patrick Mahomes

Taylor Swift a atras toate privirile într-un outfit elegant inspirat de stilul „school girl” în valoare de aproape 3.750 de dolari, la cină organizată în onoarea quarterback-ului Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, care a împlinit 30 de ani. Evenimentul a avut loc duminică, 14 septembrie, după primul meci de acasă al echipei Chiefs din sezonul 2025.

Taylor Swift și Travis Kelce, prezenți la petrecerea de ziua lui Patrick Mahomes

Artista de 35 de ani a purtat un set coordonat, alcătuit din Simkhai Poppy Vest în nuanța Sand Plaid (395$) și fusta mini Payton Wrap în aceeași nuanță (395$). Tinuta ei a fost completată cu pantofi Gucci Ottavia din piele cu platformă (1.560$) și accesorii vintage, inclusiv un colier Chanel și o brățară (1.398$).

Coafura a fost clasică pentru Swift: bretonul lăsat liber, cu păr prins într-un half-up, half-down delicat, iar machiajul a respectat stilul ei semnătură, cu eyeliner „cat eye”, dar înlocuind rujul roșu cu o nuanță mată mai închisă.

Travis Kelce, logodnicul lui Swift, a purtat un costum inspirat de stilul școlăresc, pe care l-a afișat și înainte de meciul Kansas City Chiefs împotriva Philadelphia Eagles. Costumul Thom Browne a avut detalii în roșu, alb și albastru, completat cu cămașă albă și cravată bleumarin, pantofi eleganți și ochelari de soare strălucitori.

Cina a avut loc la noul steakhouse 1587 Prime, deținut de Kelce și Mahomes, care se deschide oficial pe 17 septembrie, chiar în ziua de naștere a quarterback-ului. Printre invitați s-au numărat și Brittany Mahomes, Kane Brown și soția acestuia, Katelyn, fotografiați împreună cu Taylor Swift și Travis Kelce.

Petrecerea a marcat și prezența lui Swift la primul meci acasă al echipei Chiefs din acest sezon, după logodna sa cu Kelce din august, adăugând un plus de glamour și strălucire evenimentului sportiv și social al sezonului.

