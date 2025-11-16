Actualele condiţii, considerate „prea generoase”, au transformat sistemul britanic într-o destinaţie preferată pentru solicitanţii de azil care traversează Europa

Regatul Unit pregăteşte cea mai amplă restructurare a politicii de azil din ultimii ani, prin eliminarea accesului automat la ajutoarele sociale, pentru cei care solicită protecţie. Anunţul a fost făcut sâmbătă de Ministerul de Interne britanic, care va prezenta detaliile complete ale reformei în Parlament, luni, scrie AFP.

Potrivit instituţiei, actualele condiţii, considerate „prea generoase”, au transformat sistemul britanic într-o destinaţie preferată pentru solicitanţii de azil care traversează Europa. Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, susţine că aceste facilităţi au funcţionat ca un „bilet de aur”, determinând mii de oameni să ajungă în Marea Britanie pe rute periculoase. Noul plan îşi propune să elimine acest „efect de atracţie”.

Modificările anunţate sunt semnificative: perioada de şedere pentru refugiaţi va fi redusă de la cinci ani la 30 de luni, iar timpul necesar pentru obţinerea rezidenţei permanente va creşte de la cinci la 20 de ani. Cei care doresc să accelereze procesul vor putea face acest lucru, doar dacă lucrează sau urmează studii.

Guvernul condus de Keir Starmer se confruntă cu presiuni constante pentru a controla fluxul de migranţi, în special pe cei care traversează Canalul Mânecii cu ambarcaţiuni improvizate. Manifestări de stradă, uneori tensionate, au avut loc în această vară în faţa hotelurilor care găzduiesc solicitanţi de azil, iar grupările de extremă dreaptă au mobilizat zeci de mii de persoane împotriva politicilor actuale.

În ciuda promisiunilor Executivului, numărul celor care ajung pe coastele britanice continuă să crească. De la începutul anului, aproape 40.000 de persoane au traversat Canalul, depăşind deja totalul înregistrat în 2024. Cererile de azil sunt, de asemenea, în creştere, un avans de 18% anul trecut, în contrast cu scăderile raportate în Uniunea Europeană.

Modelul folosit pentru reformă este inspirat din politicile restrictive ale Danemarcei, unde permisele de şedere sunt acordate pe perioade limitate şi reînnoite strict, iar reîntregirea familiei este puternic condiţionată. Oficialii britanici au vizitat recent Copenhaga, pentru a analiza sistemul în detaliu.

Însă schimbarea nu este lipsită de contestări. Aripa stângă a Partidului Laburist avertizează că restricţiile riscă să alienizeze alegătorii deja nemulţumiţi, în timp ce formaţiuni, precum Reform UK consideră că noile măsuri ar trebui duse şi mai departe.

În mijlocul dezbaterilor aprinse, Londra îşi redefineşte politica de azil, cu obiectivul declarat de a face Regatul Unit mai puţin atrăgător pentru migranţi. Cum vor influenţa noile reglementări situaţia din teren rămâne, însă, o întrebare deschisă.

