Guvernul laburist condus de Keir Starmer, aflat sub presiunea unei economii șubrede și a tensiunilor politice interne, încearcă să valorifice vizita de două zile a lui Donald Trump în Marea Britanie, printr-un val de anunțuri strategice în domeniul investițiilor și al cooperării tehnologice, relatează AFP.

Investiții Microsoft și Google

Gigantul Microsoft a promis un pachet investițional uriaș, în valoare de 30 de miliarde de dolari, pe patru ani. Jumătate din sumă va fi direcționată către infrastructuri de cloud și inteligență artificială, iar restul către consolidarea activităților deja existente. Printre obiective se numără construirea celui mai puternic supercalculator din Regat.

În același timp, Google va aduce 5 miliarde de lire sterline în următorii doi ani, investiții ce includ dezvoltarea unui centru de date și susținerea cercetării prin DeepMind, laboratorul său de inteligență artificială din Londra.

Stargate UK, hub britanic pentru AI

Nscale, OpenAI și Nvidia lansează în nord-estul Angliei o inițiativă numită Stargate UK, filiala britanică a ambițiosului program internațional de infrastructură AI, Stargate. Proiectul, sprijinit de nume grele precum SoftBank, Oracle și Microsoft, vizează investiții globale de sute de miliarde de dolari până în 2029.

Cooperare tehnologică și nucleară

Londra și Washingtonul vor semna un acord cadru de colaborare în domenii, precum inteligența artificială, calculul cuantic și energia nucleară. Parteneriatul are în vedere aplicarea tehnologiilor de vârf în sănătate, apărare și finanțe. În plus, NASA și Agenția Spațială Britanică plănuiesc proiecte comune bazate pe AI.

Pe partea nucleară, colaborarea va accelera autorizarea unor proiecte noi, inclusiv reactoare modulare. X-Energy și Centrica intenționează să construiască până la 12 astfel de unități în Marea Britanie, iar un consorțiu format din Holtec (SUA), EDF (Franța) și Tritax (UK) va dezvolta centre de date alimentate cu energie nucleară.

Servicii financiare și locuri de muncă

Sectorul financiar nu rămâne în urmă: Bank of America, S&P și Citigroup au anunțat investiții consistente care vor aduce aproape 1.800 de noi locuri de muncă în marile orașe britanice. PayPal își extinde operațiunile cu 150 de milioane de lire, iar Citigroup va direcționa 1,1 miliarde de lire în infrastructura sa locală.

Punct sensibil: taxele vamale

Pe agenda discuțiilor se află și chestiunea tarifelor aplicate produselor britanice, precum whisky-ul (10%) și oțelul (25%). Londra spera într-o reducere, însă semnalele recente de la Washington lasă puține motive de optimism.

Astfel, vizita lui Trump este privită de executivul de la Londra ca o șansă de a recredibiliza economia Regatului și de a atrage capital american, într-o perioadă complicată intern și extern.

