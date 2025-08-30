Serviciile de utilități, electricitate, apă și gaz, vor fi repuse treptat în funcțiune, în limita capacităților tehnice

După incendiul izbucnit în urma erupției din zona Amara, autoritățile din Ialomița au decis că, de sâmbătă dimineață, oamenii evacuați preventiv, își pot relua viața în propriile locuințe. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a stabilit ora 10:00 ca moment oficial al revenirii, însă cetățenii sunt sfătuiți să aerisească bine casele pentru a elimina orice posibil risc, transmite Prefectura Ialomița.

Serviciile de utilități – electricitate, apă și gaz – vor fi repuse treptat în funcțiune, în limita capacităților tehnice. În paralel, o echipă comună formată din reprezentanți ai Gărzii de Mediu și ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale va monitoriza timp de o lună zona afectată.

Primăria Amara, prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, va supraveghea permanent perimetrul, iar ISU Ialomița va menține o autospecială de intervenție dotată cu aparatură pentru măsurarea gazelor toxice și a substanțelor periculoase. În plus, Poliția Locală va asigura protecția zonei, până la restabilirea completă a siguranței.

Consiliul Județean și Primăria urmează să desemneze operatorul care va efectua lucrările de punere în siguranță și sigilare a infrastructurii afectate.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube