În 2025, dezvoltatorii imobiliari din România sunt nevoiți să adopte noi standarde de eficiență energetică, pe măsură ce va crește cererea pentru locuințe cu un consum redus de energie. O companie, specializată în locuințe inteligente, afirmă că sunt consumatori care caută case și apartamente eficiente energetic și care oferă și un confort superior prin dotări smart, notează News.ro.

O casă modernă, cu sisteme de încălzire în pardoseală, răcire prin tavan și ventilație automatizată, are un cost de pornire de 400.000 de euro. În ciuda prețurilor ridicate, specialiștii estimează că, pe termen lung, astfel de locuințe vor deveni mai accesibile. În plus, apartamentele din blocuri construite după standardele nZEB (nearly Zero-Energy Building) vor deveni din ce în ce mai căutate.

Noile cerințe vin cu provocări pentru constructori. Costurile ridicate ale materialelor și ale forței de muncă, reglementările stricte și accesul mai dificil la finanțare îngreunează dezvoltarea imobilelor eficiente energetic. Deși prețurile locuințelor vor continua să crească, ritmul va fi mai lent, față de anii precedenți.

Cu toate acestea, specialiștii susțin că tranziția către locuințe sustenabile este inevitabilă, iar casele inteligente vor deveni norma. În marile orașe, dezvoltatorii vor include soluții smart home ca standard, ceea ce va transforma piața imobiliară într-una orientată spre eficiență și confort tehnologic.

