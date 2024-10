Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a declarat sâmbătă că nu poate confirma informaţiile că Coreea de Nord a trimis trupe în Rusia care ar putea fi desfăşurate pe frontul din Ucraina, dar a adăugat că o astfel de mişcare, dacă se confirmă, ar fi îngrijorătoare, relatează Reuters.

Agenţia de spionaj a Coreei de Sud a anunţat vineri că Phenianul a trimis 1.500 de militari din trupele speciale în Orientul Extrem rus pentru antrenament şi aclimatizare şi că aceştia cel mai probabil vor fi trimişi pe frontul din Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Coreea de Nord joi că se pregăteşte să trimită 10.000 de soldaţi pentru a ajuta Rusia în război. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat totuşi că nu există dovezi privind o prezenţă a Phenianului până în prezent.

Rusia şi Coreea de Nord au negat amândouă faptul că Phenianul ar fi trimis personal militar pentru a ajuta Rusia în războiul cu Ucraina, notează Reuters.

Coreea de Nord și-a trimis soldați pe frontul ucrainean în sprijinul trupelor ruse

Soldați nord-coreeni sprijină trupele ruse pe teren, iar unii dintre ei ar putea fi deja uciși și răniți, au declarat în această săptămână oficiali sud-coreeni și ucraineni, ridicând întrebări cu privire la o nouă etapă a cooperării militare dintre Pyongyang și Moscova, relatează The Washington Post.



Război în Ucraina. Un oficial al serviciilor de informații militare ucrainene, care a vorbit sub protecţia anonimatului, a declarat că „mii” de soldați de infanterie nord-coreeni sunt în curs de formare în Rusia în prezent și ar putea fi trimişi pe linia frontului din Ucraina până la sfârșitul acestui an.

