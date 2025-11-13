Liviu Negoiță, candidatul propus de Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) pentru Primăria Capitalei, a anunțat că nu își va mai depune candidatura pentru alegerile din 7 decembrie.

Decizia vine, potrivit lui Liviu Negoiță, pe fondul „abuzurilor semnificative” care ar afecta procesul electoral din București.

„Nu validez prin prezenţa mea abuzuri evidente”, a declarat Liviu Negoiță, acuzând nereguli legate de desfășurarea alegerilor parțiale și lipsa condițiilor egale pentru toți candidații.

Critici dure la adresa legislației și a practicilor electorale

Într-un comunicat transmis de PUSL, fostul edil afirmă că legislația actuală și practicile politice din timpul alegerilor „sunt nocive pentru democrație și pentru interesele electoratului”.

Negoiță susține că perioada de precampanie a fost prea scurtă, fiind concepută „pentru a avantaja candidații partidelor parlamentare, finanțate cu sume uriașe de la buget”.

Totodată, el reclamă că nu au fost aprobate cererile pentru corturi și acțiuni de promovare, că doar partidele parlamentare au reprezentanți în secțiile de vot, chiar și în lipsa candidaților proprii, și că dezbaterile publice pe teme esențiale pentru bucureșteni au fost blocate.

„Competiția electorală este complet deturnată”

Negoiță a explicat motivele pentru care refuză să participe la o competiție electorală pe care o consideră lipsită de corectitudine:

„Sunt aleşi primari dintr-un singur tur cu 20–25% din voturile exprimate, complet lipsiţi de legitimitate! Se anunţă alegerile în ultima clipă pentru a nu permite să apară surprize care să încurce jocurile partidelor care aruncă zeci de milioane de euro de la bugetul public în campaniile electorale. Birourile secţiilor de vot sunt controlate de reprezentanţii aceloraşi partide, care reprezintă, pe fond, aceeaşi mizerie. Nu sunt acceptate dezbateri pe teme de maximă importanţă pentru bucureşteni! Pe astfel de premise, competiţia electorală este complet deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezenţa mea abuzuri evidente!”

Negoiță cere reforme electorale: două tururi și dezbateri obligatorii

Fostul primar al Sectorului 3 și lider al PUSL București a reiterat sprijinul său pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin, precum și pentru dreptul tuturor candidaților de a avea reprezentanți în secțiile de vot.

„Cine nu are curaj să se prezinte la dezbateri nu are ce căuta într-o funcţie publică!”, a adăugat Negoiță, insistând asupra necesității dezbaterilor publice între contracandidați.

Liviu Negoiță își anunțase oficial candidatura la 16 octombrie, din partea PUSL, pentru funcția de primar general al Capitalei. La mai puțin de o lună distanță, el a decis să se retragă, considerând că alegerile din București nu se mai desfășoară în condiții democratice reale.

Potrivit PUSL, gestul său reprezintă „o reacție legitimă de protest” față de abuzurile pe care partidul le consideră „evidente”.

