Liviu Negoiță, candidatul Partidului Uniunea Salvați Libertatea (PUSL) la Primăria Generală, atrage atenția asupra unor probleme grave care, în opinia sa, compromit desfășurarea alegerilor parțiale din Capitală.

„Situația este inadmisibilă! Dreptul bucureștenilor de a-și alege un primar priceput și responsabil este îngrădit de obstacole grave și, din păcate, premeditat de cei care organizează aceste alegeri”, a transmis Liviu Negoiță printr-un comunicat de presă.

Două probleme majore, potrivit candidatului

Candidatul PUSL a prezentat două exemple semnificative:

Precampaia electorală extrem de scurtă – Liviu Negoiță susține că perioada alocată campaniei a fost insuficientă pentru candidații neafiliați partidelor parlamentare:

„Un candidat care nu e susținut cu sume imense de la buget (alocate partidelor parlamentare) nu poate ajunge la bucureșteni în două-trei săptămâni! Decizia privind organizarea alegerilor parțiale s-a amânat premeditat până în ultima clipă pentru a proteja candidații PSD, PNL, USR.”

2. Refuzul aprobărilor pentru corturile de campanie – Negoiță acuză autoritățile că nu i-au permis amplasarea corturilor în perioada de precampanie:

„Nu este o întâmplare. Nu este o eroare procedurală. Mesajele și proiectele candidaților din afara cercului «marilor partide» nu trebuie să ajungă la public. Să nu cumva să-i încurce pe cei care fac jocurile.”

Candidatul promite continuarea sesizărilor

Liviu Negoiță a anunțat că va reveni în zilele următoare cu noi precizări legate de neregulile constatate și impactul acestora asupra alegerilor din București.

