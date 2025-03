Vineri dimineață, un incendiu la o substație electrică a oprit alimentarea celui mai aglomerat aeroport al Europei, ceea ce a dus la anularea a mii de zboruri.

Astăzi, Heathrow spune că va reveni la capacitate maximă. Se așteaptă întârzieri pe tot parcursul weekendului.

MOMENTE CHEIE

Mai multe întârzieri și anulări pe măsură ce zborurile sunt reluate

05:48 Heathrow: „Suntem complet operaționali”

Ce s-a întâmplat ieri

Directorul general al Aeroportului Heathrow a declarat că este „personal destul de mândru” de modul în care aeroportul a reacționat la o pană de curent care a oprit toate zborurile.

Thomas Woldbye a respins afirmațiile conform cărora Heathrow a devenit o „rușine internațională” după ce un incendiu a distrus o substație electrică din Hayes joi seara târziu, ceea ce a dus la perturbări extinse vineri.

El a părut să dea vina pe defecțiunea externă de alimentare cu energie electrică și a spus că perturbări similare s-ar putea întâmpla și la alte aeroporturi.

Vorbind pentru BBC Radio 4, el a declarat: „Sunt personal destul de mândru de întregul ecosistem — nu doar de Heathrow, ci și de companiile aeriene, de operatorii noștri. Sunt mândru de ce au făcut oamenii pentru a ne scoate din această situație.

„Această situație nu a fost creată la Aeroportul Heathrow. A fost creată în afara aeroportului și a trebuit să facem față consecințelor. Desigur că vom analiza ce putem face mai bine — nu e nicio discuție în acest sens.

„Sunt sigur că vor exista întrebări. Dar nu știu niciun aeroport care să aibă o sursă de alimentare de rezervă care să poată fi activată în câteva minute la magnitudinea a ceea ce am experimentat ieri. Același lucru s-ar întâmpla și la alte aeroporturi.”

Întrebat cine este vinovat pentru oprire, dl Woldbye a spus: „Aș spune că este ceva ce vom stabili când vom avea toate faptele pe masă și vom putea analiza retrospectiv.”

Zborurile au fost reluate între timp, iar aeroportul intenționează să revină la operațiuni normale sâmbătă. British Airways, cea mai mare companie aeriană care operează pe Heathrow, se așteaptă să opereze în jur de 85% din zborurile sale programate.

• Declarații martori

„La început ești șocat”

Carolina Aldridge, o profesoară de 51 de ani, a aterizat la Heathrow cu o zi întârziere pentru a se reuni cu partenerul ei, Joal Goncalo, tot de 51 de ani, relatează Natasha Leake.

Ea călătorea din Columbia spre Londra joi, cu o escală la Madrid, dar în loc să petreacă două ore în Madrid, a fost cazată într-un hotel din Spania peste noapte.

Ea a spus că a fost „șocată” la început când a aflat că trebuie să rămână peste noapte la Madrid.

Carolina Aldridge și partenerul ei Joal Goncalo, aterizând la Heathrow T5 în această dimineață. Credit: Belinda Jiao

„La început ești șocat, dar dacă ești ajutat, te simți mai bine”, a spus ea.

„Și eram șocată la început și eram obosită. Am fost într-un zbor de nouă ore – eram lipsită de somn, dar au făcut față foarte bine stării mele. Au înțeles că eram anxioasă și obosită și apoi m-au ajutat. Așa că a fost foarte bine.”

Ea a adăugat: „Mi-au alocat un hotel, m-au informat, m-au trimis cu un autobuz la hotel, am fost hrănită și am avut o noapte minunată.” Și a mai spus: „Sunt fericită că am ajuns acasă.”

„Călătoria dezastruoasă” a unei studente spre Heathrow

Rachel Kittelberger, o studentă de 22 de ani care călătorea din Denver, Colorado, a descris ceea ce a numit o „călătorie dezastruoasă” joi seara, după ce a zburat spre aeroportul Charlottetown, unde a rămas blocată timp de 6 ore înainte ca zborul ei către Heathrow să fie în cele din urmă anulat.

Ea călătorea spre Glasgow pentru a petrece o săptămână cu iubitul ei, Chris Lee, 22 de ani, și cu prietenii.

Ea a spus că, atunci când a aterizat în Charlottetown joi seara: „Am văzut că zborul meu era întârziat și întârziat și tot așa.

„Apoi s-a format o coadă uriașă și au spus să nu facem nimic până când nu se anulează. Apoi l-au anulat și am stat la aeroport șase ore încercând să fiu reprogramată.”

Rachel Kittelberger, pasager care a aterizat la Heathrow T5 în această dimineață, își descrie experiența pentru The Telegraph. Credit: Belinda Jiao

A rămas blocată în Charlottetown, la 2.400 km distanță de casa ei din Denver și la jumătatea drumului spre Glasgow, în Regatul Unit.

„Au spus că s-ar putea să stau la hotel tot weekendul, pentru că nu știu când se va redeschide Heathrow”, a spus ea.

„Sincer, când m-au pus în taxi spre hotel, eram pe punctul de a plânge. Eram atât de tristă și m-am gândit că va trebui să anulez această călătorie. Se vorbea că m-ar putea zbura abia marți, iar eu plec vineri, deci care mai era rostul să merg?”

A ajuns la Heathrow pentru zborul ei de legătură spre Glasgow la ora 8:00 în această dimineață.

„Este atât de plăcut să fi ajuns în sfârșit aici”, a spus ea. „Acum mă simt foarte liniștită.”

Perturbări la Heathrow în imagini

Oameni așteaptă la Terminalul 5 al Aeroportului Internațional Heathrow. Credit: Isabel Infantes/Reuters

Fum se ridică în apropierea unei substații electrice, la o zi după ce a luat foc și a întrerupt alimentarea cu energie la Aeroportul Heathrow. Credit: Carlos Jasso/Reuters

10:31 „Ultimele ore au fost un coșmar”

O femeie din Londra a declarat că este frustrată că a pierdut o parte din nunta unei prietene apropiate după incendiul care a închis centrul de transport al aeroportului Heathrow vineri.

Farah Rafeeq, 24 de ani, trebuia să călătorească cu Singapore Airlines vineri de la Heathrow împreună cu prietena ei de 32 de ani, Niken Wulan, care este însărcinată, la nunta unei alte prietene în Cambodgia, duminică. Anulările în masă ale zborurilor înseamnă că vor rata o parte din ceremonie.

Au găsit un zbor alternativ de pe Aeroportul Gatwick cu Turkish Airlines și Bangkok Airways, care le va duce în Cambodgia pentru după-amiaza zilei de duminică.

Dl Rafeeq, care lucrează în managementul proiectelor climatice, a declarat pentru agenția PA de la Aeroportul Gatwick sâmbătă: „Ultimele ore au fost un coșmar pentru că este nunta uneia dintre cele mai apropiate prietene ale noastre și trebuie să călătorim cel puțin 20 de ore pentru a ajunge acolo.

„A trebuit să plătim dublu, între 600 și 700 de lire, pentru noul zbor, și am planificat această călătorie de luni de zile, aveam hoteluri rezervate și urma să călătorim în Asia de Sud-Est după nuntă.

„Ratăm ceremonia de dimineață, dar cel puțin ajungem la recepție.”

9:58 Întrebările voastre despre Heathrow, răspunsuri

9:43 Incidentul nu este considerat suspect în prezent, spun polițiștii

Ofițerii de combatere a terorismului de la Poliția Metropolitană conduc ancheta privind cauza incendiului, care nu a provocat victime la fața locului.

„După o evaluare inițială, nu tratăm acest incident ca fiind suspect, deși ancheta este în desfășurare”, a declarat comandantul Simon Messinger.

9:24 Turist laudă reacția „fantastică” a Heathrow

Un turist american a lăudat reacția companiei aeriene și a aeroportului Heathrow după incendiul care a închis centrul de transport vineri.

Vorbind din Heathrow, Tim Kolb, care a călătorit în Marea Britanie în vacanță din Dallas, Texas, a spus agenției PA: „Mă pregăteam să mă îmbarc joi seara și știrile au început să apară pe telefoanele noastre mai repede decât la ghișeul aeroportului.

„Dar American Airlines a făcut o treabă fabuloasă – nu a trebuit să așteptăm la coadă.

„Ne-au făcut rezervare la cazare.”

Dl Kolb, 55 de ani, a adăugat: „Credeam că voi rămâne blocat două zile în Dallas, dar am plecat ieri.

„Totul a fost organizat bine.

„De fapt, mai multe avioane au plecat la distanță de o oră spre Heathrow.

„Modul în care toată lumea a reacționat și s-a mobilizat a fost fantastic.”

8:47 Șeful Heathrow: Sunt mândru de ecosistem

Ca răspuns la afirmațiile conform cărora Heathrow este o „rușine internațională” după incident, dl Woldbye a spus: „Sunt personal foarte mândru de întregul ecosistem.”

8:43 „Este nevoie de timp pentru a reseta aeroportul”

Întrebat ce lecții au fost învățate din avaria de curent, dl Woldbye a spus: „Desigur că vom analiza ce putem învăța din acel incident, dar trebuie să fim conștienți că a fost un incident major, nu ceva minor. A fost un eveniment semnificativ și, când avem incidente de o asemenea amploare, e nevoie de timp pentru a reseta aeroportul.”

8:32 Șeful Heathrow: „Ne cerem scuze sincer pentru neplăceri”

Thomas Woldbye, directorul general al Heathrow, a spus: „Ne cerem sincer scuze pentru neplăcerile pe care le-au întâmpinat pasagerii, substația electrică nu face parte din infrastructura Heathrow. Este parte din infrastructura companiei de electricitate, așa că noi am gestionat doar consecințele acelei avarii.

„În sistemul nostru, toate sistemele de rezervă funcționau, turnul nostru funcționa, pistele funcționau așa cum trebuie. Sistemele noastre nu sunt concepute pentru a alimenta întregul aeroport, am avea nevoie de o centrală electrică de rezervă separată și nu avem așa ceva. Heathrow consumă zilnic cât un oraș.

„Așadar, nu avem alimentare de rezervă pentru sistemele de bagaje, de combustibil, pasarele de îmbarcare și așa mai departe. În timp ce sistemele de siguranță funcționează și putem primi și trimite aeronave, majoritatea infrastructurii aeroportuare se oprește când trebuie să resetăm, așa cum s-a întâmplat ieri.”

8:27 Nu se așteaptă „întârzieri semnificative” ale zborurilor

Directorul executiv al Aeroportului Heathrow, Thomas Woldbye, a spus sâmbătă că nu se așteaptă la „un număr semnificativ de zboruri” anulate sau întârziate.

El a spus pentru BBC Radio 4: „Operăm normal. Cred că avem 150 de zboruri care au decolat. Într-o zi aglomerată, cum este azi, nu doar din cauza celor întâmplate ieri – ar fi fost oricum o zi aglomerată – sunt unele anulări și unele întârzieri. Le gestionăm așa cum o facem în mod normal.

„Nu există perturbări reale ale operațiunilor aeroportuare. Companiile aeriene au pasageri rămași în urmă ce trebuie repatriați și se ocupă de asta. Dar operațiunile aeroportului în sine sunt normale.”

8:15 Dependența de o singură substație – „un eșec în sine”

Lord Toby Harris, șeful Comitetului pentru Pregătire, a declarat pentru BBC Radio 4: „Ceva atât de critic pentru economia Marii Britanii precum Aeroportul Heathrow ar fi trebuit să aibă atât aranjamente de rezervă cât și surse alternative de alimentare – chiar este atât de dependent de o singură substație? Asta e un eșec în sine.”

Rețeaua națională a anunțat că alimentarea cu energie a fost restabilită pentru toți clienții din zona substației care a luat foc.

Aceasta și-a cerut scuze pentru avaria de curent și a spus că lucrează pentru a îmbunătăți reziliența sistemului.

8:06 Restricțiile privind zborurile de noapte, suspendate temporar

Restricțiile privind zborurile de noapte au fost suspendate temporar pentru a ajuta la reducerea aglomerației, a anunțat Departamentul Transporturilor.

Potrivit site-ului Heathrow, nu există o interdicție formală privind zborurile de noapte, dar din anii 1960, guvernul a impus restricții asupra acestora.

Există o limită anuală de 5.800 de decolări și aterizări pe timp de noapte între orele 23:30 și 6:00, precum și o limită pe noapte care impune o plafonare a nivelului de zgomot generat de aeroport în intervalul nocturn.

7:56 Mai multe întârzieri și anulări în timp ce zborurile se reiau

Zborurile au început să aterizeze la Heathrow, deoarece aeroportul încearcă să revină la operațiuni normale sâmbătă, după ce a fost închis din cauza unei pene de curent. Restricțiile privind zborurile de noapte au fost suspendate temporar.

BA, cea mai mare companie aeriană care operează de pe Heathrow, a spus că se așteaptă să opereze în jur de 85% din zborurile programate pentru sâmbătă.

Compania ar opera în mod normal aproape 600 de zboruri (plecări și sosiri) sâmbăta, dar se înțelege că vor exista anulări, unde este posibil, pe rutele cu frecvență mare.

Un purtător de cuvânt a spus: „Planificăm să operăm cât mai multe zboruri posibil către și dinspre Heathrow sâmbătă, dar a recupera o operațiune de amploarea noastră după un asemenea incident este extrem de complex.

„Ne așteptăm ca aproximativ 85% din programul nostru Heathrow de sâmbătă să se desfășoare, dar este probabil ca toți clienții care călătoresc să experimenteze întârzieri, pe măsură ce continuăm să navigăm provocările apărute din pana de curent de vineri.”

7:34 Sute de angajați suplimentari ajută cu pasagerii în exces

Un comunicat suplimentar al Heathrow a declarat că aeroportul este „deschis și complet operațional”.

Un purtător de cuvânt a spus: „Putem confirma că Heathrow este deschis și complet funcțional astăzi. Echipele din tot aeroportul continuă să facă tot posibilul pentru a sprijini pasagerii afectați de avaria de ieri la o substație electrică aflată în afara aeroportului.

„Avem sute de colegi suplimentari disponibili în terminale și am adăugat zboruri în programul de astăzi pentru a facilita tranzitul pentru încă 10.000 de pasageri prin aeroport.

„Pasagerii care călătoresc astăzi ar trebui să verifice cu compania aeriană informațiile actualizate despre zboruri.”

7:10 Zborurile au fost reluate, dar verificați cu companiile aeriene

Un comunicat de la Heathrow confirmă că zborurile au fost reluate oficial după ce o pană de curent a forțat închiderea temporară a aeroportului vineri.

Mesajul, postat pe X, spune: „Zborurile au fost reluate la Heathrow după pana de curent de ieri.

„Dacă urmează să călătoriți astăzi, vă recomandăm să contactați în continuare compania aeriană pentru cele mai recente informații despre zboruri înainte de a veni la aeroport.

„Ne cerem scuze pentru perturbări și apreciem răbdarea dumneavoastră în timp ce operațiunile revin la normal.”

6:56 Tom Tugendhat: Marea Britanie este periculos de vulnerabilă la sabotaj

Este mult prea devreme pentru a spune ce s-a întâmplat la Heathrow, dar în timp ce poliția antiterorism își face treaba, trebuie să ne asigurăm că reziliența Regatului Unit este protejată, scrie Tom Tugendhat.

Avem o economie extrem de eficientă – livrările juste-in-time și lanțurile de aprovizionare compacte înseamnă puține stocuri. Asta face ca bunurile să fie mai ieftine, dar ne face pe toți mai vulnerabili la perturbări. Fără capacități de rezervă, ce faci când lucrurile merg prost?

Asta vedem azi. Fără substația electrică și generatorul de rezervă, închiderea unuia dintre cele mai aglomerate aeroporturi ale lumii ne costă pe toți. Heathrow plătește taxe, dar fiecare pasager și fiecare companie aeriană susțin economia. Și asta nu include costurile indirecte ale afacerilor pierdute și pierderile din străinătate.

Trebuie să prețuim reziliența în mod corect, acum că știm cât poate costa.

6:29 Cum a ajuns Heathrow dependent de o singură substație electrică

Pe măsură ce țara s-a trezit vineri în haosul provocat de incendiul de la substație, au început să apară întrebări despre de ce cel mai vital aeroport al Marii Britanii este atât de vulnerabil în fața unui singur incendiu, dar și de ce sistemul de rezervă este atât de deficitar.

6:21 Ascultă: „Nu știam ce se întâmplă”

6:00 Heathrow este liniștit pe măsură ce zborurile se reiau

Zborurile sunt reluate pe Heathrow, dar deocamdată aeroportul este liniștit.

Datele de pe Flightradar24, un site de urmărire a zborurilor, arată doar câteva avioane pe pistă sâmbătă dimineață.

5:48 Heathrow: „Suntem complet operaționali”

Un comunicat de la Heathrow a declarat că aeroportul este „deschis și complet operațional”.

Un purtător de cuvânt a spus: „Putem confirma că Heathrow este deschis și complet operațional astăzi. Echipele din întreg aeroportul continuă să facă tot ce pot pentru a sprijini pasagerii afectați de pana de curent de ieri de la o substație din afara aeroportului.

„Avem sute de colegi suplimentari disponibili în terminale și am adăugat zboruri în programul de azi pentru a sprijini încă 10.000 de pasageri.”

5:39 Vă mulțumim pentru răbdare, spune Heathrow

Ne cerem scuze pentru perturbări și vă mulțumim pentru răbdare în timp ce operațiunile revin la normal. (2/2)

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport)

5:36 Eșecul colosal de la Heathrow

Directorii companiilor aeriene au acuzat Heathrow de „eșec clar” după ce cel mai aglomerat aeroport al Europei a fost închis din cauza unui incendiu la o singură substație electrică.

Aeroportul a fost închis aproape 24 de ore vineri, într-o măsură fără precedent, care a lăsat aproximativ 200.000 de pasageri blocați în întreaga lume, iar poliția antiterorism a fost adusă pentru a investiga sursa incendiului.

Primele zboruri au fost reluate vineri seara, dar companiile aeriene au avertizat publicul să se aștepte la zile de perturbări.

Se ridică întrebări legate de lipsa unui sistem eficient de rezervă care să fi putut preveni închiderea Heathrow.