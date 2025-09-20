Țările membre NATO ar trebui să trateze cu mai multă seriozitate provocările aeriene venite din partea Rusiei, a declarat ministrul Apărării din Lituania, Dovile Šakalienė, sugerând că aeronavele militare rusești care pătrund pe teritoriul Alianței ar trebui doborâte, transmite Antena 3 CNN, potrivit reporteri.net.

„Granița NATO din nord-est este testată intenționat. Trebuie să fim serioși. P. S. Turcia a dat un exemplu acum 10 ani. Un motiv de reflecție”, a spus ea, potrivit Moscow Times, referindu-se la incidentul din noiembrie 2015, când Turcia a doborât un avion rusesc Su-24, fapt care a determinat atunci o reacție dură din partea lui Vladimir Putin, care a acuzat Ankara de „lovitură pe la spate din partea complicilor teroriștilor”.

Declarația oficialei lituaniene a venit după ce autoritățile estoniene au anunțat o incursiune a avioanelor militare rusești în spațiul lor aerian.

Pe 19 septembrie, trei MiG-31 rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei, în zona insulei Vaindloo, potrivit Statului Major al Forțelor de Apărare estoniene. Avioanele au rămas acolo aproximativ 12 minute, fără transpondere activate, fără planuri de zbor depuse și fără contact cu serviciile de control aerian.

Ministerul de Externe al Estoniei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al ambasadei Rusiei și i-a înmânat o notă de protest. De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a susținut că aeronavele efectuasera „un zbor planificat” din Karelia către regiunea Kaliningrad, trecând la peste trei kilometri de insula Vaindloo.

Incidentul vine după ce, săptămâna trecută, ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat că NATO ar trebui să înceapă să doboare dronele și rachetele rusești care survolează spațiul ucrainean. În replică, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a avertizat că o astfel de acțiune ar însemna intrarea NATO într-un război direct cu Rusia.

