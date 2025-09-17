De către

Lituania a anunțat miercuri punerea sub acuzare a 15 persoane acționând în numele Rusiei și organizând acte teroriste care vizau detonarea de colete pe camioane și avioane în Germania, Polonia și Regatul Unit anul trecut, potrivit CNN.

Potrivit unui comunicat al Parchetului lituanian, crimele ‘au fost organizate și coordonate de cetățeni ai Federației Ruse care sunt asociați cu serviciile de informații militare ale Federației Ruse’.

Cei acuzați sunt cetățeni din Rusia, Lituania, Letonia, Estonia și Ucraina, a indicat Parchetul care participă la o anchetă internațională.

Lituania și Polonia au anunțat anul trecut arestarea mai multor persoane în cadrul acestei anchete, dar numărul total de suspecți nu era cunoscut.

Parchetul a declarat că cel puțin trei suspecți erau căutați la nivel internațional și a publicat identitățile și fotografiile acestora.

Patru colete cu dispozitive explozive și incendiare au fost fabricate de cei acuzați

Doi dintre ei au fost implicați și în tentativa de incendiu al unui magazin IKEA din Vilnius în 2024, potrivit comunicatului.

‘(Suspecții) au folosit serviciile internaționale de livrare și transport ale DHL și DPD pentru a trimite patru colete care conțineau dispozitive explozive și incendiare artizanale din Vilnius către diverse țări europene’, au declarat procurorii.

Parchetul a declarat că un explozibil s-a declanșat pe aeroportul din Leipzig (estul Germaniei), altul într-un camion DPD în Polonia, al treilea într-un depozit DHL din Marea Britanie, în timp ce ultimul transportat de DPD pe uscat către Polonia nu a explodat din cauza unei defecțiuni tehnice.

Dispozitivele au fost controlate de cronometre electronice ascunse în perne de masaj, cu amestecuri combustibile ascunse în recipiente de produse de igienă și cosmetice pentru a spori efectul incendiar, potrivit aceleiași surse.

‘S-a stabilit că și alți cetățeni din Lituania, Rusia, Letonia, Estonia și Ucraina au fost implicați în organizarea și pregătirea de acte teroriste’, a adăugat Parchetul.

Potrivit sursei, aceste persoane au fost recrutate prin intermediul aplicației Telegram.

În timpul anchetei, au fost efectuate peste 30 de percheziții în Lituania, Polonia, Letonia și Estonia.

