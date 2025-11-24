Lionel Messi rescrie recordurile MLS într-un sezon considerat deja legendar

Lionel Messi continuă să redefinească limitele performanței în fotbalul nord-american, după o evoluție excepțională în semifinalele Conferinței de Est, unde Inter Miami a învins categoric FC Cincinnati cu 4-0. Starul argentinian a fost din nou protagonistul serii, contribuind cu un gol și trei pase decisive, performanță ce l-a propulsat într-o zonă unică a istoriei MLS: 12 contribuții directe la gol (6 goluri și 6 pase decisive) într-o singură ediție a playoff-ului – un record absolut pentru ligă.

Golul de deschidere a venit după o lovitură de cap trimisă cu precizie în poarta lui Roman Celentano, continuând forma fantastică pe care Messi a arătat-o încă din turul anterior, când reușise cinci goluri și trei assisturi contra Nashville SC. După pauză, argentinianul a orchestrat ofensiva lui Inter Miami cu un veritabil recital de pase decisive, ducându-l într-un teritoriu statistic fără precedent în MLS.

Un an istoric pentru Messi

Sezonul 2025 se conturează ca unul dintre cele mai impresionante din cariera marelui campion. Messi a câștigat Gheata de Aur MLS, prezentată de Audi, după ce a încheiat sezonul regulat cu 29 de goluri și 19 pase decisive. Adăugând și performanțele din playoff, ajunge la un total uluitor de 59 de contribuții la gol în acest an – un nou reper în istoria competiției.

CITEȘTE ȘI – Răzvan Lucescu, din nou aproape de primul loc! PAOK defilează cu Kifisia și rămâne în lupta pentru titlu

Distincțiile continuă să curgă pentru el: inclus pentru al doilea an consecutiv în MLS Best XI, Messi este favorit să devină primul jucător din istoria ligii care câștigă consecutiv titlul de MVP Landon Donovan.

Pentru Inter Miami, obiectivul suprem rămâne trofeul MLS Cup, prezentat de Audi. Sezonul a fost deja marcat de prezențe în fazele finale ale celor mai importante competiții: semifinalele Concacaf Champions Cup, finala Leagues Cup și o calificare istorică în fazele eliminatorii ale FIFA Club World Cup 2025.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.