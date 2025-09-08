Liga Florilor, spectacol în etapa a doua! Brăila și Baia Mare, victorii importante, Rapid rămâne fără puncte

Trupa din Giulești a cedat la Brăila, iar Minaur s-a impus clar în duelul cu Craiova.

Etapa a doua din Liga Florilor a adus confruntări spectaculoase și rezultate cu greutate pentru clasament. Dunărea Brăila a obținut o victorie mare pe teren propriu contra Rapidului, 27–24, în timp ce Minaur Baia Mare a trecut de SCM Craiova, 33–28.

După succesul la limită din prima etapă contra Vâlcei, Brăila a reușit să obțină încă două puncte și să lase Rapidul fără victorie în acest start de sezon. Meciul a fost controlat de gazde, care s-au desprins chiar la 21–15 în minutul 45. Raicea a fost jucătoarea meciului, cu 12 goluri, în timp ce Buceschi a strălucit pentru Rapid, cu 8 reușite.

La Baia Mare, Minaur a dominat disputa cu Craiova. După un început echilibrat, scor 2–2, gazdele au preluat inițiativa și nu au mai cedat. La 22–15, cu 20 de minute înainte de final, soarta meciului era deja decisă. Spugnini a fost de neoprit, cu 10 goluri din 11 aruncări, în timp ce Bodijar a reușit un procentaj perfect pentru craiovence, 7/7.

CSM București, Vâlcea și Brașov și-au făcut datoria

Campioana CSM București a avut un meci dificil la Slatina, dar a răsturnat scorul în partea secundă și s-a impus cu 33–28, grație lotului mai valoros și băncii mai lungi.

SCM Râmnicu Vâlcea nu a avut emoții în fața Galațiului, pe care l-a învins categoric, 39–26. Wollik a fost cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu 8 goluri, în timp ce Prescura (8) și Bichir (7) au ținut în joc echipa gălățeană, care a avut în sfârșit lot complet după doar 8 jucătoare în prima etapă.

Corona Brașov a trecut la limită de Zalău, 24–23, după un meci extrem de echilibrat. Sorina Grozav a făcut diferența cu 12 goluri (6/6 de la 7 metri), iar Zalăul a beneficiat de nu mai puțin de 13 aruncări de la 7 metri, dintre care Alexia Niță a înscris 7 (tot 7/7).

Rezultate – Etapa a 2-a

CSM Slatina 28–33 CSM București

HC Dunărea Brăila 27–24 CS Rapid București

CS Minaur Baia Mare 33–28 SCM Universitatea Craiova

HC Zalău 23–24 CSM Corona Brașov

SCM Râmnicu Vâlcea 39–26 CSM Galați

CS Gloria Bistrița – CSM Târgu Jiu (10.09)

Program – Etapa a 3-a

CSM București – HC Dunărea Brăila

SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina

CSM Corona Brașov – CSM Târgu Jiu

CSM Galați – HC Zalău

CS Rapid București – SCM Râmnicu Vâlcea

CS Minaur Baia Mare – CS Gloria Bistrița

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!