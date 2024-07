FCSB şi formaţia israeliană Maccabi Tel Aviv au încheiat la egalitate, 1-1 (0-0), marţi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

Oaspeţii au deschis scorul prin Dan Biton (71), dar FCSB a egalat prin Joyskim Dawa (75), într-un meci în care campioana României merita mai mult.

Prima repriză a fost una modestă, cu două oportunităţi pentru roş-albaştri, prin Băluţă (16) şi Daniel Popa (24), şi tot două pentru Hapoel, prin ”veteranul” Zahavi (8, 44), cu şuturi din marginea careului.

FCSB a dominat partea secundă şi şi-a creat ocazii bune de gol.

Oaspeţii au avut o şansă notabilă prin Cohen (48), care acesta a tras pe lângă poartă din poziţie foarte bună.

Băluţă s-a aflat din nou în prim-plan (51, 52), dar a tras slab la poartă în primul caz, fiind blocat de Shlomo un minut mai târziu.

FCSB a amenințat serios poarta israelienilor de abia în minutul 58

Prima ocazie clară a echipei antrenate de Charalambous a venit abia în min. 58, când Ştefănescu a centrat în careu, iar Miculescu a reluat cu capul, însă portarul israelian a respins de sub transversală. Imediat (59), Ştefănescu a centrat din nou, Şut a plast o lovitură de cap, însă Mishpati a respins.

Băluţă (67) a fost încă o dată imprecis într-o situaţie cu potenţial.

Maccabi Tel Aviv a dat lovitura contrar cursului jocului (71), când Addo a trecut uşor de Creţu şi a şutat, Târnovanu a respins, dar Dan Biton a reluat în plasă.

FCSB a reuşit să egaleze la scurt timp, dintr-o fază fixă (75): Olaru a centrat din lovitură liberă, iar Dawa a reluat cu capul de la 7 metri.

Până la final, FCSB a mai avut câteva oportunităţi bune, dar Ştefănescu (78) a reluat imprecis din centrul careului la centrarea lui Radunovic, Musi (90+6) a trimis pe lângă poartă din 3 metri la centrarea lui Olaru, iar Miculescu (90+8) a şutat slab, fără emoţii pentru Mishpati.

Manşa secundă va avea loc pe 31 iulie, la Budapesta, pe ”Bozsik Arena”.

În cazul în care va trece de Maccabi Tel Aviv, FCSB va da în turul al treilea preliminar peste învingătoarea dintre Shamrock Rovers FC (Irlanda) şi Sparta Praga (Cehia). Campioana României ar juca prima manşă în deplasare, pe 6 sau 7 august, iar revanşa ar avea loc la Bucureşti, pe 13 august.

Dacă va fi eliminată de Maccabi Tel Aviv, FCSB va juca în turul al treilea preliminar din Europa League cu învinsa dintre FK Panevezys (Lituania) şi Jagiellonia Bialystok (Polonia). Jagiellonia a câştigat cu 4-0 în Lituania. Campioana României ar juca prima manşă în deplasare, pe 8 august, iar manşa secundă la Bucureşti, pe 15 august.

FCSB – Maccabi Tel Aviv 1-1 (0-0)

Au marcat: Joyskim Dawa (75), respectiv Dan Biton (71).

Bucureşti, Stadionul Steaua: 26.235 spectatori

Liga Campionilor – turul al doilea preliminar (prima manşă)

Au evoluat echipele:

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu – 2. Valentin Creţu, 5. Joyskim Dawa, 30. Siyabonga Ngezana, 33. Risto Radunovic – 8. Adrian Şut (18. Malcom Edjouma, 65), 16. Mihai Lixandru (42. Baba Alhassan, 46) – 15. Marius Ştefănescu (24. Wiliam Baeten, 85), 27. Darius Olaru (căpitan), 25. Alexandru Băluţă (29. Alexandru Musi, 85) – 19. Daniel Popa (11. David Miculescu, 46). Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 99. Andrei Vlad – 3. Ionuţ Panţîru, 6. Denis Haruţ, 12. David Kiki, 20. Nana Antwi, 21. Vlad Chiricheş, 70. Luis Phelipe.

Maccabi: 90. Roi Mishpati – 2. Avishay Cohen (18. Matan Hozez, 66), 13. Raz Shlomo, 5. Idan Nachmias, 6. Tyrese Asante (34. Saied Abu Farchi, 81), 27. Ofir Davidzada – 42. Dor Peretz, 14. Joris van Overeem, 16. Gavriel Kanichowsky – 7. Eran Zahavi (căpitan; 10. Dan Biton, 66), 20. Henry Addo (30. Matan Baltaxa, 74). Antrenor: Zarko Lazetic.

Rezerve neutilizate: 22. Ofek Melika – 15. Yonas Malede, 26. Nadav Niddam, 35. Shahar Rosen, 37. Roy Nawi, 38. Bar Lin, 45. Adir Cordoba, 55. Nir Bitton.

Arbitru: Gergo Bogar; arbitri asistenţi: Theodoros Georgiou, Balazs Szalai; al patrulea oficial: Csaba Pinter (toţi din Ungaria)

Observator pentru arbitri: Marco Borg (Malta); Delegat UEFA: Igor Radojcic (Serbia)

Cartonaşe galbene: Asante (22), Addo (26), Nachmias (29), Lixandru (31), Dawa (70), Mishpati (90+3), Musi (90+4).

Liga Campionilor, primul tur preliminar: FCSB-Virtus AC 4-0(11-1). În turul al doilea FCSB va da peste Maccabi Tel Aviv

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, marţi seara, în conferinţa de presă de după victoria cu Virtus AC, scor 4-0, că este bucuros de faptul că formaţia sa a marcat multe goluri şi s-a calificat în turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

„Azi am arătat un fotbal bun, sunt bucuros că am marcat multe goluri şi că am trecut în turul următor al competiţiei. Avem puţin timp să ne odihnim şi să ne recuperăm pentru că peste doar câteva zile vom juca în campionat cu Unirea Slobozia. Azi am încercat să folosim şi jucători experimentaţi, dar şi jucători tineri. Eu sunt mulţumit de toţi, am mare încredere în echipa mea. Sigur că avem multe lucruri de îmbunătăţit. Nu suntem în cea mai bună formă acum pentru că este doar startul sezonului. Însă vom fi din ce în ce mai bine cu fiecare meci care trece”, a afirmat tehnicianul.

